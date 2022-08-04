全聯去年中元業績破百億元 今年拚續衝新高

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，全聯今年為衝刺買氣，不論線上線下都於指定日期祭出加碼，全聯表示，去年中元檔期業績破百億，主力銷售商品為飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨類別，為成長力道最強勁品類。今年中元商品不論線上線下都祭出破盤價，如食品、用品、生鮮皆有多樣買一送一，最低下殺5折起，目前開檔至今業績已較去年同期成長10%；另受惠天氣炎熱加持，帶動冰品與飲料業績同步飛揚，已較去年同期成長超過15%，目標在中元前最後一個週末的加碼回饋下，整體業績可望超越去年。

全聯整合線上線下資源祭出多項回饋，今年到「PXGo!全聯線上購」線上採買更划算，除了超過3,000款商品挑戰全年最低價，還有預購肉品、水果及餅乾禮盒滿千享92折、阪急麵包限時買20送8等。此外，看好消費者越來越仰賴外送方便性，今年「全聯小時達」自即日起至8月18日期間一樣祭出商品挑戰最低價，並推出四大獨家專屬活動，消費者最高可獲得660元折價券，包含全站滿千折200元、週末滿千贈千點、中元爆殺專區滿額最高折80元、中元好物銅板加價購等，甚至連普度必備的金紙、線香都能免出門直接送到家。

全聯表示，台灣人在準備祭祀品時一向注重「澎湃」，因此廠商也會在中元時推出鬼月限定的大包裝或特規商品，從往年常見餅乾、飲料類別延伸到爆米花、泡麵、罐頭等，種類越來越多樣化。不僅如此，今年還有推出讓消費者可以方便插香拜拜的好物，受到網友激推，如福壽100%純芥花油於中元期間即特別在瓶身上附上吸管，可方便插香拜拜；另還有「OREO澎派好運箱」、「孔雀海味Party箱」、「巧克力三重奏」等拜拜箱，皆有設計特別的孔洞，讓民眾拜拜時可直接插香或普度旗，超便利。

全聯表示，截至目前，因應中元特別推出的休閒拜拜箱，銷量已突破5萬箱，熱銷前三名分別為，「可口奶滋原味福氣袋/綜合福氣袋」、「平安祈福袋」、「77新貴派經典組合箱」等；另大包裝餅乾組合包熱銷商品則有「華元大吉利量販包」、「波卡Poca休閒包」、「Lay's樂事意合組合包」等，各有賣出約7萬件的好佳績；而飲料部分熱銷前三名則依序為，「維他露舒跑」、「金車健酪乳酸飲料」、「維他露P」等，目前各已都賣出超過50萬罐，預計後續銷量持續看漲。