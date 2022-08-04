戰爭來了要躲哪？這個豪宅防空洞可容3800人

兩岸關係緊張，解放軍今（4）日將在台灣海空域6處進行「圍台」實彈軍演3天，不免讓人憂心若戰爭發生，能躲到哪個防空洞？以北市為例，只要依各分局管轄範圍點進去，就能找到防空避難設施，共有2萬6795座，包括指標性豪宅也入列，其中，全台最貴豪宅「One Park Taipei信義聯勤」防空避難措施，就可容納3,800人以上。

根據防空避難空間資料，「信義聯勤」地下室由大安警分局列管，北棟可容納1609人、南棟可容納2210人，合計約3819人，據實價登錄，該社區每個地下室車位約8.88-10坪，成交價在550萬左右，換算地下室每坪空間要價約50、60萬，也堪稱是最貴防空洞。

另外，不只「信義聯勤」有防空洞，房仲業者指出，像是知名豪宅「和平大苑」、「台北信義」、「吾彊」、「松濤苑」都有法定防空避難所，像指標豪宅「松濤苑」，就在主臥浴室內牆設有8釐米厚鋼板、鋼構設計天花板以防重物掉落，作為安全避難室，顯見層峰人士安全性是相當重視，而豪宅之所以貴也有道理。

根據法規，防空避難所屬私有產權者，不得隨意進入，僅在防空演習、戰爭發生前或發生時，由國防部下疏散命令，才得開放給一般民眾進入避難。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，兩岸局勢緊張，不乏豪宅可對於富人們多一層保障，防空避難設施也不無成為未來房產銷售的避難功能之一，如目前常見建案強打制震規劃，又或是鄰近避難空間，在目前房市低迷的房市景氣也形塑成另一話題。