快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰爭來了要躲哪？這個豪宅防空洞可容3800人

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義聯勤。記者朱曼寧／攝影
信義聯勤。記者朱曼寧／攝影

兩岸關係緊張，解放軍今（4）日將在台灣海空域6處進行「圍台」實彈軍演3天，不免讓人憂心若戰爭發生，能躲到哪個防空洞？以北市為例，只要依各分局管轄範圍點進去，就能找到防空避難設施，共有2萬6795座，包括指標性豪宅也入列，其中，全台最貴豪宅「One Park Taipei信義聯勤」防空避難措施，就可容納3,800人以上。

根據防空避難空間資料，「信義聯勤」地下室由大安警分局列管，北棟可容納1609人、南棟可容納2210人，合計約3819人，據實價登錄，該社區每個地下室車位約8.88-10坪，成交價在550萬左右，換算地下室每坪空間要價約50、60萬，也堪稱是最貴防空洞。

另外，不只「信義聯勤」有防空洞，房仲業者指出，像是知名豪宅「和平大苑」、「台北信義」、「吾彊」、「松濤苑」都有法定防空避難所，像指標豪宅「松濤苑」，就在主臥浴室內牆設有8釐米厚鋼板、鋼構設計天花板以防重物掉落，作為安全避難室，顯見層峰人士安全性是相當重視，而豪宅之所以貴也有道理。

根據法規，防空避難所屬私有產權者，不得隨意進入，僅在防空演習、戰爭發生前或發生時，由國防部下疏散命令，才得開放給一般民眾進入避難。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，兩岸局勢緊張，不乏豪宅可對於富人們多一層保障，防空避難設施也不無成為未來房產銷售的避難功能之一，如目前常見建案強打制震規劃，又或是鄰近避難空間，在目前房市低迷的房市景氣也形塑成另一話題。

豪宅 房市

延伸閱讀

一坪不到30萬！拍賣會買到三重豪宅 他大喜：留著自住

台灣若開戰要躲哪？一圖看哪裡可躲戰火 防空避難地圖曝光

中共軍演 中市警局盤點逾2萬避難處所

坪價260萬 信義聯勤登豪宅王

相關新聞

中能離岸風電計畫專案融資 三度獲國際大獎肯定

中能發電公司今（4）日宣布，近日由國際知名雜誌《IJ Global》所主辦的「IJ Global Awards 2021...

藥華藥布局下一研發目標 聘前賽諾菲高階主管任科學長

藥華藥（6446）宣布，自8月1日起禮聘前賽諾菲高階主管林俐伶（Dr. Lih-Ling Lin）擔任科學長，後續將帶領...

逾9成住戶願參與都更 永和大陳單元1、4下月招商

新北巿永和大陳地區公辦都更案再傳好消息，更新單元1、4在新北住都中心加速整合後，住戶參與都更意願已突破9成，預定9月將公...

張哲瑋小學就做跨國生意！21歲名校中輟拚創業 獲矽谷億元金援

根據《財訊》報導，在台灣土生土長的張哲瑋，才21歲就已經是連續創業家；今年他從矽谷創投圈募到300多萬美元後輟學，創業搶進兩兆美元規模的美國法律諮詢服務市場。

全聯去年中元業績破百億元 今年拚續衝新高

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，全聯今年為衝刺買氣，不論線上線下都於指定日期祭出加碼，全聯表示，去年中元檔期業績破百億，...

戰爭來了要躲哪？這個豪宅防空洞可容3800人

兩岸關係緊張，解放軍今（4）日將在台灣海空域6處進行「圍台」實彈軍演3天，不免讓人憂心若戰爭發生，能躲到哪個防空洞？以北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。