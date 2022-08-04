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全宇-KY不畏原物料價格影響 7月營收年增八成

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北即時報導

全宇生技-KY（4148）公告7月合併營收新台幣3億6,531萬元（馬幣5431萬元)，年增80.57%（馬幣年增78.90%），一至七月累計營收合計新台幣19億5,457萬元，與去年同期相較成長66.26%。

全宇連續二個月、今年第三度創下單月營收歷史新高，旺季效益浮現。不畏原物料及國際油棕價格波動的影響，業績持續開出紅盤。

針對國際油棕價格回落至每公噸4,000令吉上下的水準，全宇表示，上半年的價格高峰包含俄烏戰爭的影響，目前的價格不僅合乎大馬油棕局的預估，同時對農民而言獲利空間仍相當可期，客戶端並沒有因為國際油棕價格的波動而影響採購意願。

展望後市，在大型種植園標案多以半年為ㄧ期的狀況下，仍有客戶希望能夠一次簽訂一年的肥料採購，無論是馬來西亞境內或印尼的市場的需求都依舊旺盛。預計於第3季底重新啟動的印尼廠進度也如將如期展開，為2023年之後的營收來源注入新的動能。

營收 生技

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