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大安區這豪宅名人齊聚 低樓層戶轉手想賺6200萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北市大安區豪宅「敦南寓邸」，因藝人周渝民、張震入住，加上銷售速度、交易價格穩健而打響知名度，不過近來房市利空不斷，加上兩岸緊張情勢升高，似乎讓層峰客有意轉手。

據多家房仲網刊登資料顯示，「敦南寓邸」2樓戶在網上掛售，開價為2.26億元，坪數169.2坪，比對過去資料，該戶為2020年建商最後一戶交易案，總價1.64億元、單價114.3萬元，創下社區最低總、單價，等於持有2年有意轉手開價高出6200萬元，不過，豪宅當初購入時為毛胚屋，推測如今室內裝潢成本可能相當可觀。

經查謄本及比對資料顯示，目前求售的敦南寓邸2樓戶，買方為曾經曝光在馬來西亞有多筆房產的旅遊房產投資集團王姓女總裁。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「敦南寓邸」共50戶，地上27層，過去交易高樓層單價在140-155萬元，中低樓層則在110-140萬元，此次有意出售的單價來到160.6萬元，價格偏高，應還得靜待有緣人一段時間，尤其豪宅低樓層戶屬投資特性，價碼顯然過高，該社區周邊又有巷弄、橋墩等窘況，不比一線高價宅體質健全，房市變動時期都容易受到價格挑戰。

陳炳辰認為，過去兩年房市榮景，也帶動豪宅市場，不過今年總經環境不佳，加上升息、疫情、選舉，以及先前房市緊縮政策未鬆綁等因素，整體房市明顯降溫，豪宅買氣恐也難置身事外，回歸金字塔頂端族群基本量體，鳳毛麟角也不易見價量亮點。

陳炳辰說明，房地產價值高，可利用性多元，不論是從個人或是法人名義角度，對於房產的處理上，都可做為租賃、轉手獲利、資金借貸、節稅等資產配置，此次物件傳出的狀態也有所印證，且台灣的各項房產持有稅計算稅基低，房價又易漲難跌，均奠定房產的不敗地位。

豪宅 房市

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