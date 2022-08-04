異軍突起！這豪宅狠甩新板、奪新北H1豪宅冠軍

雖然政府頻打房，不過房市交易仍不斷創高價交易，新店區預售案「宏盛心中央」的頂樓13樓戶，今年4月以6325萬成交，以單價83萬元創下社區最高單價紀錄，也成為今年上半年新北市前五大豪宅。

曾為新北第一豪宅的板橋「世界花園橋峰」今年以單價80.2萬元緊追在後，成為上半年亞軍；第三名為永和區「吉美一品花園」，最新揭露5月成交的13樓戶，單價78.89萬元，也創下目前社區第二高單價紀錄，僅次於去年成交的20樓戶，78.92萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新店「宏盛心中央」這筆13樓交易，除了因為頂樓戶，使得身價攻頂，且面國小預定地，擁有永久棟距，還有一個關鍵是備註欄顯示交易包含大約5.84坪的大露台，由於新大樓露台多為約定專用，總價內含露臺使用價值，但坪數無登記在權狀內，使該戶的平均單價飆高。

觀察「宏盛心中央」新店央北重劃區內，提供五年物業代管服務，且戶戶有充電車位，可說是社區一大特色，社區平均單價在66.8~76萬元上下。

新北前五名當中，板橋有「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」兩個社區入榜，分居第二和第四名。

台灣房屋板橋特許加盟店店東賴玉枝表示，新板特區大約有3000多戶住宅，大坪數指標豪宅像是「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」、「謙岳」等，其中「世界花園橋峰」曾在2014年時，18樓戶成交最高單價92.2萬元，奪下新北市單價最貴豪宅寶座，不過2016年~2018年時市場偏向中小坪數產品，大坪數豪宅單價一度掉至5、6字頭，近年大坪數豪宅買氣已陸續回升。

第四名「馥華雲鼎」位於縣民大道一段上，5月成交高樓層27樓戶，總價1億1288萬元、單價75.5萬元，創下今年該社區單價最高紀錄，賴玉枝指出，該社區周圍有新板特區、府中兩大商圈，屋齡7年，住宅都規劃百坪以上，並且採一層一戶規劃，梯廳擁有獨立私有專屬空間，讓住戶保有更佳的隱私性，住戶不乏企業主、醫生等，社區最高成交單價是2015年的25樓84.1萬元，近年成交單價落在65~75萬元左左右。

進榜中最高總價豪宅落在新莊「遠雄九五」，39樓225坪，總價近1.5億元，並以單價75萬元名列第五名。

張旭嵐表示，以破億總價進軍台北市門牌，買中古豪宅並不是問題，所以會選擇新莊副都心的豪客，不外乎是看好新莊的規劃和發展。

新莊副都心在中央合署辦公大樓進駐後，奠定發展優勢，且當地還有機場捷運、環狀線、新蘆線三條捷運線，以及國家電影及視聽文化中心等重大公建，區段前景亮麗。

此外，社區本身的指名度高，亦是吸引豪客的重要關鍵，「遠雄九五」樓高42層，公設豐富完整，宴會廳、酒吧、空中花園芳療室等應有盡有，整體空間規畫氣派，以百坪大坪數豪宅抓住對居家生活講究的高端客目光。