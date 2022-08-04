快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

天龍國房貸成數前十路段出爐！大安信義全落榜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中山北路示意圖。記者游智文／攝影
中山北路示意圖。記者游智文／攝影

北市今年房貸成數最高路段出爐，中山區合江街以平均貸款成數80.34%名列第一，前十大貸款成數路段核貸成數均在76%以上。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，貸款成數除了受貸款人財力及屋況影響外，也會跟區域價格風險及市場信心度有關。

她表示，居住密度高及內需市場強的地段，交易價量相對穩健，受經濟、景氣等環境干擾的程度較小。觀察雙北共20個路段，多數為發展較早、商圈已形成的區域，皆為自用、自住偏好的地段。

根據財團法人聯徵中心資料，台北市路段貸款成數前十名依序為合江街、石牌路二段、中山北路三段、向陽路、成都路、延壽街、木新路三段、新明路、重慶北路四段以及福興路。包括中山區、北投區、南港區、萬華區、松山區、文山區、內湖區、士林區等。

市中心精華區包括大安區、信義區、中正區都沒有任何路段入榜前十名。

郎美囡分析，中山區商圈發展成熟，不僅居住密度高，公司行號也多，且位在台北市市中心，因此單價高、貸款條件也較佳。文山區及內湖區，若地段價格低於台北市均價，但區域有學區、生活採買便利，是首購、換屋族的首選，能獲剛性買盤支撐，貸款成數也較高。

至於大安、信義區，由於交易物件總價動輒超越豪宅門檻，最高貸款成數降至四成，再加上區域房價偏高，銀行放貸保守，因此拉低平均放貸成數。

另外以各路段成交單價來看，最高價為中山區中山北路三段，平均成交單價80.4萬元，松山區延壽街80.3萬元居次，平均價格最低路段則是文山區木新路三段，每坪48.0萬元，內湖區新明路均價也不到5字頭，平均成交單價48.4萬元。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨提醒，第一季後隨著升息，以及不少銀行放貸超過銀行法72條之2的放款上限，想要取得第一季如此好的條件並不容易，對於購屋人來說，面對房市震盪，下手前一定要確定銀行貸款條件，避免因為貸款不足發生的違約風險。

台北市Ｑ1貸款成數前十名路段。資料來源／住商不動產
台北市Ｑ1貸款成數前十名路段。資料來源／住商不動產

豪宅 房貸

延伸閱讀

他們砸4000萬買房成房奴嘆壓力大 網友：根本越級打怪

北市最夯房市區 三社區1共同特色狂吸人氣

情侶堅持不婚不生 因房貸專員一句話立刻登記結婚

房貸比租金還貴正常嗎？ 他買180萬套房「做1事」：房租創社區新高

相關新聞

中能離岸風電計畫專案融資 三度獲國際大獎肯定

中能發電公司今（4）日宣布，近日由國際知名雜誌《IJ Global》所主辦的「IJ Global Awards 2021...

藥華藥布局下一研發目標 聘前賽諾菲高階主管任科學長

藥華藥（6446）宣布，自8月1日起禮聘前賽諾菲高階主管林俐伶（Dr. Lih-Ling Lin）擔任科學長，後續將帶領...

逾9成住戶願參與都更 永和大陳單元1、4下月招商

新北巿永和大陳地區公辦都更案再傳好消息，更新單元1、4在新北住都中心加速整合後，住戶參與都更意願已突破9成，預定9月將公...

張哲瑋小學就做跨國生意！21歲名校中輟拚創業 獲矽谷億元金援

根據《財訊》報導，在台灣土生土長的張哲瑋，才21歲就已經是連續創業家；今年他從矽谷創投圈募到300多萬美元後輟學，創業搶進兩兆美元規模的美國法律諮詢服務市場。

全聯去年中元業績破百億元 今年拚續衝新高

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，全聯今年為衝刺買氣，不論線上線下都於指定日期祭出加碼，全聯表示，去年中元檔期業績破百億，...

戰爭來了要躲哪？這個豪宅防空洞可容3800人

兩岸關係緊張，解放軍今（4）日將在台灣海空域6處進行「圍台」實彈軍演3天，不免讓人憂心若戰爭發生，能躲到哪個防空洞？以北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。