天龍國房貸成數前十路段出爐！大安信義全落榜

北市今年房貸成數最高路段出爐，中山區合江街以平均貸款成數80.34%名列第一，前十大貸款成數路段核貸成數均在76%以上。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，貸款成數除了受貸款人財力及屋況影響外，也會跟區域價格風險及市場信心度有關。

她表示，居住密度高及內需市場強的地段，交易價量相對穩健，受經濟、景氣等環境干擾的程度較小。觀察雙北共20個路段，多數為發展較早、商圈已形成的區域，皆為自用、自住偏好的地段。

根據財團法人聯徵中心資料，台北市路段貸款成數前十名依序為合江街、石牌路二段、中山北路三段、向陽路、成都路、延壽街、木新路三段、新明路、重慶北路四段以及福興路。包括中山區、北投區、南港區、萬華區、松山區、文山區、內湖區、士林區等。

市中心精華區包括大安區、信義區、中正區都沒有任何路段入榜前十名。

郎美囡分析，中山區商圈發展成熟，不僅居住密度高，公司行號也多，且位在台北市市中心，因此單價高、貸款條件也較佳。文山區及內湖區，若地段價格低於台北市均價，但區域有學區、生活採買便利，是首購、換屋族的首選，能獲剛性買盤支撐，貸款成數也較高。

至於大安、信義區，由於交易物件總價動輒超越豪宅門檻，最高貸款成數降至四成，再加上區域房價偏高，銀行放貸保守，因此拉低平均放貸成數。

另外以各路段成交單價來看，最高價為中山區中山北路三段，平均成交單價80.4萬元，松山區延壽街80.3萬元居次，平均價格最低路段則是文山區木新路三段，每坪48.0萬元，內湖區新明路均價也不到5字頭，平均成交單價48.4萬元。