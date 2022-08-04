南市東區、仁德區2都更明年開工 節省近30億公帑

台南市東區平實一期都市更新案、仁德二空新村B區都更案都將在明年開工，市府共可取得390戶公宅，可節省近30億元的公帑支出，都發局表示，持續推動多項住宅業務，將透過直接興建及都更容積獎勵取得公宅，增加南市社會住宅供給。

都發局表示，仁德二空新村B區都更案為市府主導推動的公辦都更案，於去年招商成功與實施者完成簽約，透過民間投資開發，合作活化國有土地、完成區內公共設施開闢，並可為市民取得約170戶台南公宅，明年開工，2026年完工啟用。

此都更案透過都更容獎可無償取得約170戶公宅，加上實施者提供區內的公園、停車場等公共設施用地開闢經費，可節省約9.15億元公帑支出。

東區平實一期都市更新案位於小東路平實營區重劃區東北側，是南市第一件採權利變換方式開發的公辦更新案，透過都更容積獎勵，市府可取得約220戶公宅，預計明年動工，2027年完工，可節省公帑支出約20億元。