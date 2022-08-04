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南市東區、仁德區2都更明年開工 節省近30億公帑
台南市東區平實一期都市更新案、仁德二空新村B區都更案都將在明年開工，市府共可取得390戶公宅，可節省近30億元的公帑支出，都發局表示，持續推動多項住宅業務，將透過直接興建及都更容積獎勵取得公宅，增加南市社會住宅供給。
都發局表示，仁德二空新村B區都更案為市府主導推動的公辦都更案，於去年招商成功與實施者完成簽約，透過民間投資開發，合作活化國有土地、完成區內公共設施開闢，並可為市民取得約170戶台南公宅，明年開工，2026年完工啟用。
此都更案透過都更容獎可無償取得約170戶公宅，加上實施者提供區內的公園、停車場等公共設施用地開闢經費，可節省約9.15億元公帑支出。
東區平實一期都市更新案位於小東路平實營區重劃區東北側，是南市第一件採權利變換方式開發的公辦更新案，透過都更容積獎勵，市府可取得約220戶公宅，預計明年動工，2027年完工，可節省公帑支出約20億元。
市長黃偉哲說，市府攜手中央合作社會住宅興建，目前已動土及規畫中的社宅已達7000戶，期許透過公辦都更容積獎勵取得及政府直接興建等多元方式，持續增加社會住宅供給，達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，進而落實居住正義。
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