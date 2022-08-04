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北市這豪宅名人齊聚 低樓層戶轉手想賺6200萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
敦南寓邸。記者游智文／攝影
敦南寓邸。記者游智文／攝影

北市大安區豪宅「敦南寓邸」，因藝人張震、周渝民入住，聲名大噪，近日2樓戶有意轉手，開價為2.26億元，資料顯示，該戶為建商銷售最後一戶，總價是1.64億元，單價114.3萬元，創下社區最低單總價，比對如今轉手開價高出6200萬元。

不過，當初購入時為毛胚屋，如今室內金璧輝煌，裝潢成本預料相當可觀。

根據房仲比對資料，目前求售的敦南寓邸二樓戶，為2020年建商所售最後一間餘屋，坪數約169坪，買家為旅遊房產投資集團王姓女總裁。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，過去兩年房市榮景，帶動豪宅市場，不過今年總經環境不佳，加上升息、疫情、選舉，以及先前房市緊縮政策未鬆綁等因素，整體房市明顯降溫，豪宅市場也難置身事外。

他表示，「敦南寓邸」共50戶，地上27層，過去交易高樓層單價在140-155萬元，中低樓層則在110-140萬元，此次有意出售總價2.26億，換算單價來到160.6萬元，價格偏高，又碰到景氣降溫，恐得等待有緣人一段時間。

陳炳辰說，房地產價值高，可利用性多元，不論是個人或是法人，都可做為租賃、轉手獲利、資金借貸、節稅等資產配置，此次物件傳出的狀態也有所印證，且台灣的各項房產持有稅計算稅基低，房價又易漲難跌，均奠定房產的不敗地位。

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