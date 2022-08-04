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高市購屋、修屋貸款利息補貼即起申請 最低利率 0.687%

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
即起符合相關資格的高市民眾，可向高市都發局申請貸款利息補貼。記者王昭月／翻攝
即起符合相關資格的高市民眾，可向高市都發局申請貸款利息補貼。記者王昭月／翻攝

高雄市今年度自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼申請作業開跑，即起受理到8月31日止，審核通過後可享有0.687%或1.262%的優惠利率，有購屋或修繕房屋需求的民眾可至都發局住宅補貼網進行線上申請或下載申請書表郵寄。

高房價及銀行升息衝擊下，不少民眾購屋、修繕房屋經濟負擔沈重，高市都發局長吳文彥表示，住宅貸款利息補貼措施不無小補，每年申請者眾多，去年約2000件，今年度自購住宅貸款利息補貼計畫戶數為494戶、每戶最高可貸210萬元；修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數為346戶、每戶可貸80萬。經濟或社會弱勢者可享0.687％的最低優惠利率；非弱勢身分者亦可享有最低1.262%優惠利率。

都發局住宅發展處長翁浩建說，住宅補貼資格審核採評點制，經濟或社會弱勢身分民眾可加分，評點分數以高低序位核定，超過計畫戶數時就不予核定。因此具有加分條件的民眾，申請時需勾選並檢附相關證明文件。

高市住宅補貼線上申請作業自8月1日上午9點至8月31日下午5點開放，可上網申請，網址為 https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/ 。亦可就近到區公所索取書表郵寄，書表亦可上高雄市住宅補貼網（https://hs.kcg.gov.tw/HST/index.jsp）下載。

另今年度租金補貼部分，除內政部營建署開辦的「300億元中央擴大租金補貼專案」外，高市府運用囤房稅財源加碼開辦增額租金補貼，預計受惠1萬戶，至8月31日前都可受理，可上網至https://hs.kcg.gov.tw/HSH/web_page/index.jsp 申辦或以郵寄方式向都發局申請。

有購屋及修屋需求民眾，至八月底可向高市都發局申請貸款利息補貼。記者王昭月／翻攝
有購屋及修屋需求民眾，至八月底可向高市都發局申請貸款利息補貼。記者王昭月／翻攝

租金補貼 住宅補貼

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