快訊

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

台虎重啟培訓機師招募 安捷再育「小飛虎」成員

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
台灣虎航董事長陳漢銘（左三）今日赴安捷飛航訓練中心簽署培訓機師訓練合約，右二為安捷董事長高健祐。圖/安捷航空提供
台灣虎航董事長陳漢銘（左三）今日赴安捷飛航訓練中心簽署培訓機師訓練合約，右二為安捷董事長高健祐。圖/安捷航空提供

為迎接航空市場回溫，航空公司莫不加緊機師人才招募腳步，台灣虎航（6757）董事長陳漢銘今（3）日率領航務一級主管赴安捷飛航訓練中心簽署培訓機師訓練合約，為航空市場全面復甦提前做好準備，可望今年第4季正式送訓，培育第二批「小飛虎」新血。

基於過去合作經驗，安捷成功為台虎培育多名優秀機師，以及台虎董事長陳漢銘於今年上半年在安捷投入自用駕駛員執照（PPL）訓練，親自近距離觀察訓練機構的訓練方式及飛安管理，陳漢銘堅信，安捷依舊是台虎機師人才訓練的最佳夥伴。

陳漢銘表示：「目前台灣虎航有將近三分之一副駕駛來自安捷，任職期間表現都相當優異，展現出絕佳團隊默契！日前前往法國土魯斯接新機，也是由安捷畢業優秀學員肩負重任，我自己在訓練期間，也深深感受到安捷對飛安與訓練品質的堅持，相信安捷可以再次為台灣虎航培育出最優秀適職的飛航人才。」

對於二度攜手台灣虎航展開培訓機師訓練合作，安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示：「航空公司的委託，就是對在地訓練的最大肯定，我們持續秉持最高標準，為台灣航空公司培育一流駕駛人才，以航空公司需求為導向，訓練每一位學員能夠真正符合在地航空公司對飛航人才的高度期望。」

近兩年航空公司因飽受新冠肺炎衝擊，人才招募幾近停頓，但隨著疫情逐漸淡去，商務旅遊人潮回歸，加上持續引進新機，台灣虎航重啟機師及客艙組員招募，人數上看百名。培訓機師招募作業現已結束收件，進入甄選階段，待錄取人選底定，預估第4季即可正式開訓。

台灣虎航 機師 飛安

延伸閱讀

美指違反制裁規定 要求阿根廷扣押委內瑞拉貨機

影／恆春機場啟動空中觀光 超輕航機同乘飛行體驗熱訂

他直呼「機長薪水也太狂」 網點出1關鍵：高薪很合理

蘭嶼機場刷卡機故障一個月！遊客借錢買機票返台 直呼「太扯」

相關新聞

中能離岸風電計畫專案融資 三度獲國際大獎肯定

中能發電公司今（4）日宣布，近日由國際知名雜誌《IJ Global》所主辦的「IJ Global Awards 2021...

藥華藥布局下一研發目標 聘前賽諾菲高階主管任科學長

藥華藥（6446）宣布，自8月1日起禮聘前賽諾菲高階主管林俐伶（Dr. Lih-Ling Lin）擔任科學長，後續將帶領...

逾9成住戶願參與都更 永和大陳單元1、4下月招商

新北巿永和大陳地區公辦都更案再傳好消息，更新單元1、4在新北住都中心加速整合後，住戶參與都更意願已突破9成，預定9月將公...

張哲瑋小學就做跨國生意！21歲名校中輟拚創業 獲矽谷億元金援

根據《財訊》報導，在台灣土生土長的張哲瑋，才21歲就已經是連續創業家；今年他從矽谷創投圈募到300多萬美元後輟學，創業搶進兩兆美元規模的美國法律諮詢服務市場。

全聯去年中元業績破百億元 今年拚續衝新高

再過一個禮拜就要迎接中元節到來，全聯今年為衝刺買氣，不論線上線下都於指定日期祭出加碼，全聯表示，去年中元檔期業績破百億，...

戰爭來了要躲哪？這個豪宅防空洞可容3800人

兩岸關係緊張，解放軍今（4）日將在台灣海空域6處進行「圍台」實彈軍演3天，不免讓人憂心若戰爭發生，能躲到哪個防空洞？以北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。