台虎重啟培訓機師招募 安捷再育「小飛虎」成員

為迎接航空市場回溫，航空公司莫不加緊機師人才招募腳步，台灣虎航（6757）董事長陳漢銘今（3）日率領航務一級主管赴安捷飛航訓練中心簽署培訓機師訓練合約，為航空市場全面復甦提前做好準備，可望今年第4季正式送訓，培育第二批「小飛虎」新血。

基於過去合作經驗，安捷成功為台虎培育多名優秀機師，以及台虎董事長陳漢銘於今年上半年在安捷投入自用駕駛員執照（PPL）訓練，親自近距離觀察訓練機構的訓練方式及飛安管理，陳漢銘堅信，安捷依舊是台虎機師人才訓練的最佳夥伴。

陳漢銘表示：「目前台灣虎航有將近三分之一副駕駛來自安捷，任職期間表現都相當優異，展現出絕佳團隊默契！日前前往法國土魯斯接新機，也是由安捷畢業優秀學員肩負重任，我自己在訓練期間，也深深感受到安捷對飛安與訓練品質的堅持，相信安捷可以再次為台灣虎航培育出最優秀適職的飛航人才。」

對於二度攜手台灣虎航展開培訓機師訓練合作，安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示：「航空公司的委託，就是對在地訓練的最大肯定，我們持續秉持最高標準，為台灣航空公司培育一流駕駛人才，以航空公司需求為導向，訓練每一位學員能夠真正符合在地航空公司對飛航人才的高度期望。」

近兩年航空公司因飽受新冠肺炎衝擊，人才招募幾近停頓，但隨著疫情逐漸淡去，商務旅遊人潮回歸，加上持續引進新機，台灣虎航重啟機師及客艙組員招募，人數上看百名。培訓機師招募作業現已結束收件，進入甄選階段，待錄取人選底定，預估第4季即可正式開訓。