2022年馬來西亞台灣形象展 疫後首次實體出擊

新南向拓銷旗艦平台-台灣形象展，今(3)日由馬來西亞台灣形象展首揭序幕，本年展覽最大亮點便是自2020年疫情爆發之後，台灣形象展再次恢復海外實體展示，在人潮聚集的吉隆坡Sunway Velocity 購物中心與線上展同步展開。

開幕典禮由外貿協會黃志芳董事長主持，並邀請到國際貿易局李冠志副局長及馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍代表出席，同時也邀請駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處洪慧珠代表及馬來西亞對外貿易發展局 Sharimahton Mat Saleh副執行長在吉隆坡的展覽現場與台北連線。開幕一開始由黃志芳董事長化身特技滑板員，呼應在疫情減少人群接觸以及全球ESG節能減碳的趨勢之下，越來越多人選擇滑板及自行車作為交通工具，蔚為風潮。

黃志芳董事長並與所有與會貴賓共同戴上HTC的VR眼鏡，在元宇宙的虛擬空間與實體舞台上穿梭，共同在虛擬世界放風箏，象徵"台馬共好，商機翩翩"。這也是貿協首次應用元宇宙技術於跨國連線的開幕活動當中，為我國會展產業締下里程碑。線上展展期辦理三天一對一線上洽談活動，展後一個月將持續開放觀展，有望吸引更多買主參觀。

瞄準十二大馬計畫 臺馬產業攜手升級馬國政府推出「第12大馬計畫」，專注於促進高發展潛能的產業，包括航太、先進電子與電機、清真、創意產業、生物質及智慧農業，發展綠色產業提高環境的永續性，目標要在2050年成為一個碳中和國家。

馬國為東南亞區域製造中心，又為電子、機械及半導體基地，台灣企業在「第12大馬計畫」中著重的產業擁有巨大的發展空間，期望透過台灣形象展這樣的產業交流平台，帶動兩國產業進一步深化合作。

本次展會配合「第12大馬計畫」，設立6大主軸如工業4.0及綠色經濟、智慧醫療、智慧農業、消費生活、人才、觀光及金融服務等，並設有13大專館，共吸引160台灣廠商參展。本次展出產品多元且符合當地產業需求，吸引超過220家買主預約超過850場次線上洽談，重要買主如馬來西亞最大的汽車零件製造商APM Automotive Holdings Berhad 、馬來西亞最大汽車業旗下公司TC Management Services Corporation Sdn Bhd以及東協和香港美容及保健行業的市場領導者EIG Management Services Sdn. Bhd.等。

睽違已久的實體展也全力出擊，在吉隆坡知名的購物中心內共展出47家最適合疫後新生活的創意消費性產品，有許多企業也派員參加實體活動迫不及待地想創造商機。創意興業(Vago)的微型真空機及真空袋，可以縮小行李空間又整理得井井有序，大大提高行李箱可以使用的空間，正是疫情解封後出國必備神器。

全球電競電腦領頭羊「微星科技(MSI Technology)」發表最新的電競電腦「Raider GE76」及商務筆電「Summit E16 Flip」，滿足民眾對於居家工作及娛樂的需求。許多愛好健身人士非常重視身體成分的組成，啟德電子(Charder Electronic)特別帶來台灣設計生產的人體組成分析儀及無線心律體脂計，讓健身人士可以隨時掌握健身的成效，調整健身課表，事半功倍。疫情讓全球重視醫療科技的發展，高畫質的醫療影像成為診療的最佳輔助利器，為此工業局特別設置「IDB智慧醫療顯示科技主題館」，帶領5家台灣業者推出醫療顯示器解決方案，開拓顯示器市場新藍海。

展覽期間亦同時舉辦3場線上及線下活動，包含在吉隆坡現場「台灣清真食品暨植物肉廚藝比賽」、「台灣智慧冷鏈線上發表會」以及「台灣精品線上線下體驗活動」等，緊扣大馬產業發展主軸，促進台馬產業交流。