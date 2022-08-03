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精銳森林會帶員工玩非洲 邀金鐘主持人廖科溢談旅遊

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
「精銳森林會」邀請金鐘主持人廖科溢進行「我的非洲很有事」講座。圖／精銳建設提供
「精銳森林會」邀請金鐘主持人廖科溢進行「我的非洲很有事」講座。圖／精銳建設提供

國境解封在即，民眾期待「說走就走」出國旅行，精銳建設持續為員工充電，第46場「精銳森林會」邀請金鐘主持人廖科溢進行「我的非洲很有事」講座，將室內變身充滿非洲風情的下午茶空間，結合時下最流行的沉浸式體驗，讓員工聽講座、品茶點，有如置身國外。

精銳森林會這次邀請到亞洲旅遊台旅遊節目《發現大絲路》主持人廖科溢，進行「我的非洲很有事」講座分享。他曾獲第49屆金鐘獎「行腳節目主持人獎」、第53屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」肯定。豐富的旅行經驗與生動活潑的講演風格，讓台下聽眾跟著他同遊中南美洲與非洲，也領略不同風格的美學素養。

為搭配旅遊講座，精銳建設特地在室內佈置下午茶，搖身一變成為充滿各種非洲元素的空間，不只佈置走非洲叢林風，連餐點也融入非洲意象，包含像圓滑鵝卵石的精緻甜品、以芭蕉葉包裹的海鮮等，讓與會者驚喜不已。

遊歷過50多國的廖科溢，透露之前分享大多以校園學生族群居多，這是第一次對企業分享。對於精銳建設用心製作各種打卡板，與特別為員工佈置的非洲風情下午茶區，他大表讚賞，很開心能與大家一起有「偽出國」的體驗。

廖科溢先從擁有豐富自然生態美景、圍繞著加勒比海的中南美洲開始，提到貝里斯、瓜地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、古巴等地的不同文化特色，分享了自己嘗試過的各種獨特小吃，與在加勒比海與鯊魚共游的美妙體驗；更比較了中美洲馬雅古文明遺留下來的金字塔，與古埃及文明金字塔之間的區別，直呼：「中美洲國家真的十分迷人！」

廖科溢也彙整自己在肯亞、馬達加斯加、衣索比亞等非洲國家的遊歷經驗，指出人們常誤以為非洲會讓人熱到受不了，「事實上只有10幾20度，是氣溫很舒適的地方」，更直言雖然非洲部分區域沒有馬路、只有泥石子路，常常顛簸到搭車會被戲稱是「非洲馬殺雞」，但事實上大城市的道路建設，其實都相當不錯，遠比外界想像的發達進步許多。

廖科溢最後總結：「工作跟出去玩是不一樣的，有些時候，你真的要對很多東西有感覺，才能知道怎麼跟其他人分享」。

精銳建設總經理吳秋凉指出，精銳森林會每次邀請各界菁英的分享都讓人期待，至今舉辦了46場名人講座，透過演講者的視角，開拓了員工的視野，也廣泛涉獵精緻生活美學，對美的感知、鑑賞與創意的持續升級，這就是精銳森林會核心價值與信念。

講座現場變身充滿非洲風情的下午茶空間，讓聽講座、品茶點有如置身國外。圖／精銳建設提供
講座現場變身充滿非洲風情的下午茶空間，讓聽講座、品茶點有如置身國外。圖／精銳建設提供

非洲 金鐘獎 下午茶

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