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影／松鼠也住進來…陶朱隱園又有驚奇之作 9米叢林瀑布曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。圖／中華工程提供
陶朱隱園。圖／中華工程提供

全台最貴豪宅「陶朱隱園」又有驚奇之作，個案耗時三年多打造的大水瀑近日公開，水瀑不只高9米，面寬更達40米。除了全部用天然大石堆疊，四周還遍植綠樹、蕨類，猶如一處都會瀑布叢林秘境。

陶朱隱園位於信義計畫區松勇路、松高路口，基地2468坪，為地上21樓、地下4層建築。

個案設計跳脫傳統豪宅思維，包括每層樓旋轉4.5度，打造可種三米以上喬木大陽台，可載乘跑車、救護車上樓的大電梯，以及頂樓直升機停機坪等，都令許多富豪耳熟能詳，津津樂道。

但很多人不知道，過去三年來，陶朱隱園還費盡心思打造一處瀑布造景。

中華工程（2515）發言人程安慈表示，陶朱隱園一開始就有設計水瀑造景，但當時設計師的構想就是打造一堵牆，讓大面流水直接往下。

但威京集團主席沈慶京心目中的陶朱隱園，是一座千年藝術建築，是一處都會秘境，更是一處養生之所，因此決定把水瀑從一樓樓頂一直延伸到地下一樓，並在周邊遍植樹草林木，同時讓水氣和樹木結合，釋出天然芬多精，讓住戶在家就能有森林浴。

程安慈表示，經過三年努力，現在已形成一處天然生態圈，除了藍雀、喜鵲、白頭翁、黑冠麻鷺成為常客，連松鼠也住了進來。近期陶朱隱園開始邀請特定對象賞屋，參觀對此庭園無不稱奇驚嘆。

圖／中華工程提供
圖／中華工程提供
圖／中華工程提供
圖／中華工程提供

陶朱隱園

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