興富發建案熱銷未提供三項重要資訊 公平會罰120萬元

去年房市熱，很多建商推出預售專案皆出現熱銷狀況，但公平會去年與內政部進行建案聯合稽查時，發現興富發建設公司與巨豐旅館管理顧問公司於銷售高雄市「鉑愛悦」預售屋，雖然20幾天即銷售50戶，但銷售過程卻沒有以書面提供地盤圖、各戶持分總表，及預售屋買賣契約書等預售屋重要交易資訊給購屋人審閱，公平會委員會議認定足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定，重罰興富發公司120萬元罰鍰、巨豐公司40萬元罰鍰。

興富發表示，接受公平會的裁決，公司也立即改善所有的銷售流程，未來也會督促代銷公司，遵照所有相關規定辦理，維護消費者權益。

前二年因為房市建案銷售亂象多，公平會自去年起即與內政部會同相關權責機關，針對各縣市房屋銷售亂象進行聯合稽查。公平會表示，此案就是110年9月16日相關機關一起至高雄市「鉑愛悦」預售屋建案銷售中心聯合稽查時，發現銷售現場並未提供地盤圖、各戶持分總表，以及預售屋買賣契約書3項重要交易資訊予購屋人審閱。

公平會表示，經調查瞭解，該建案自110年8月25日開始銷售至110年9月16日聯合稽查當日，短短時日即已銷售50戶，但興富發公司與巨豐公司於該期間都沒有備妥上述三項重要交易資訊予購屋人審閱。

公平會表示，預售屋相關圖說、全區各戶之主建物、附屬建物與共有部分之面積及共有部分之分攤比例，以及交易雙方權利義務定型化契約等，都是影響消費者購屋決定重要交易資訊，建商應以書面提供給購屋人審閱，始能審慎評估。

公平會指出，此案建商及代銷業者在自身重要交易資訊尚未完備提供前，即貿然銷售，對於不動產交易經驗不多消費者而言，易使消費者在資訊不對稱之情狀下作出未充分評估的消費決定，而影響自身權益；且該銷售行為已具有影響多數受害人之效果，對於其他依法令規定提供該等重要交易資訊之同業，有使其喪失公平交易機會產生不公平競爭之虞，已構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。