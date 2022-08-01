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三陽機車7月銷售25,045台 市占率高達38%

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
三陽董事長吳清源機車環台後，三陽機車果然拿下好成績。記者邱馨儀／攝影
三陽董事長吳清源機車環台後，三陽機車果然拿下好成績。記者邱馨儀／攝影

三陽機車7月銷售25,045台、市占率38%，這已經是連續第三個月拿下台灣機車市場的市占冠軍。

三陽公司表示，主因進入機車傳統暑假銷售旺季。為了把握今年夏天的旺盛需求，三陽推出重量級戰略新車款，高階車款DRGBT　7月再改款上市，增加KELESS車款及新色上市，拉抬買氣，積極搶攻暑假市場商機。

國民旗艦車「全新迪爵」，則導入與日本京濱攜手開發的「EnMIS」引擎科技。以一公升跑出63.9公里的優異成績，榮登全台最省油速克達。名符其實的全台最佳油耗表現，親民的車價，搶得消費者青睞，獲得「2022上半年最暢銷品牌」冠軍頭銜。

運動型速克達「賽道之王」JET車系以其絕佳的操縱感和騎乘感，符合年輕騎士日常用路和山路騎乘需求，暑假買氣也逐漸升溫。

此三款旗艦車款的銷售暢旺，帶動市占率提升。三陽1-7月累計銷量125,213台、市占率32%。

三陽 買氣 車市

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