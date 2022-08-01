三陽機車7月銷售25,045台 市占率高達38%
三陽機車7月銷售25,045台、市占率38%，這已經是連續第三個月拿下台灣機車市場的市占冠軍。
三陽公司表示，主因進入機車傳統暑假銷售旺季。為了把握今年夏天的旺盛需求，三陽推出重量級戰略新車款，高階車款DRGBT 7月再改款上市，增加KELESS車款及新色上市，拉抬買氣，積極搶攻暑假市場商機。
國民旗艦車「全新迪爵」，則導入與日本京濱攜手開發的「EnMIS」引擎科技。以一公升跑出63.9公里的優異成績，榮登全台最省油速克達。名符其實的全台最佳油耗表現，親民的車價，搶得消費者青睞，獲得「2022上半年最暢銷品牌」冠軍頭銜。
運動型速克達「賽道之王」JET車系以其絕佳的操縱感和騎乘感，符合年輕騎士日常用路和山路騎乘需求，暑假買氣也逐漸升溫。
此三款旗艦車款的銷售暢旺，帶動市占率提升。三陽1-7月累計銷量125,213台、市占率32%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言