買氣縮減！7月買賣移轉棟數月減13.3% 近5年來同期次低

六都地政局今（1）日公布7月買賣移轉棟數，共18,477棟，月減13.3%，年增5%，為近5年來的同期次低，累計今年前七月買賣移轉棟數共14萬9982棟，仍為近十年同期次高，專家分析，升息、打房發酵，加上股匯市持續盤整、7月底房市進入傳統民俗月淡季，預計後續將持續量縮。

六都中，台北2,273棟，月減7.3%，年增17.3%；新北4,697棟，月減12.9%，年增5.3%；桃園3,539棟，月減3.4%，年增17.5%；台中3,452棟，月減17.6%，年增29.9%；台南1,836，月減18.2%，年減27.9%；高雄2,680棟，月減20.2%，年減10.1%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年7月六都的買賣移轉量較上月全面衰退，一來是央行升息的觀望氣氛已發酵，二來則是下半年房市面臨四大政經干擾因素。

首先是經濟展望，股匯市持續盤整牽動民眾信心；再來是利率變化，下半年依舊存在升息的不確定性；接著是平均地權條例修法，在9月立院開議後可能趨向白熱化；最後則是年底大選，房市政策仍充滿變因。

當前買方的購屋意向愈來愈保守，但賣方在通膨環境下，對價格仍有期待，所以短期內並無讓利意願，買賣雙方在價格沒有共識下，導致交易量走弱。

張旭嵐指出，除了四大政經干擾因素外，7月底房市進入傳統民俗月淡季，加上近期新案的推案時程與交屋時間都有所延宕，量能受限，所以今年後續的房市交易量，預料將持續度小月，價格則維持低調緩漲的格局。

儘管六都的月增率全數下跌，但年增率則呈現「北增南減」的兩極化發展，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，去年7月正處於防疫的三級警戒，當時中北部的疫情嚴峻，交易量也受「類封城」影響大幅收斂，使中北部今年7月的年增率，在比較基期偏低的情況下開出紅盤。

陳定中分析，去年三級警戒期間南二都商業活動影響較小，加上當時台南、高雄持續受重大公建、企業投資的題材拉抬，市場交易熱絡，價量都處於相對高檔，也因而墊高了基期，今年則在打炒房聲浪不斷下，交易量趨向和緩，導致今年7月年增率明顯縮水。