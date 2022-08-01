全家智慧零售電動車FamiMobi南科首發 打造行動便利店

全家（5903）結合科技零售與綠色運輸理念，推出全台首部智慧零售電動車「FamiMobi」，於8月1日率先駛進綠能科技重鎮「台南市」，並以「台南科學園區」作為首發試營運據點。全家總經理薛東都表示，FamiMobi透過台南市政府協助，以沙盒實驗模式實踐科技零售與綠色運輸的跨界創新概念，為零售業首發的電動車商店，未來更將靈活運用大數據，透過「以車找人」的移動新零售服務，打破傳統對零售服務場域的想像。

看準南科園區內逾9萬龐大勞動人口需求，全家智慧零售電動車「FamiMobi」將於8月底正式展開試營運，並因應廠區輪班制生態，於四大黃金用餐時段出車營運，試營運期間車內提供近百個品項，不僅提供Fami Hot熟食、輕食、零食、飲料等多樣選擇，並因應園區外籍勞工眾多，提供東南亞特色餐食，滿足多元族群的需求。

同時，亦導入自助結帳設備、APP隨買跨店取、APP訂便當、代收繳費等服務，促廠區生活機能大為提升。全家表示，未來將持續展開數位布局，運用會員資料庫與大數據分析，精準掌握消費偏好與人流購物熱區，透過「以車找人」的未來式科技零售服務，打造新行動便利商店。

全家打造新行動便利商店「FamiMobi」 分三階段推展，包括零售服務行動化、拿了就走零接觸、數據驅動車找人。薛東都表示，全家積極運用科技對應顧客需求，先後透過科技概念店、科技簡配店展開測試，進而尋找科技零售的未來樣貌。

台南市市長黃偉哲表示，極端氣候帶來的影響迫在眉睫，台南持續努力推動綠能政策，全家便利商店響應綠色城市目標，選擇在台南推出全台首部智慧零售電動車，積極響應台灣2050淨零轉型目標；南科管理局局長蘇振綱亦說明，這幾年在與市府通力合作下，園區產值與就業人數屢創新高，共同打造台南市為宜居城市，全家FamiMobi智慧零售電動車可為園區帶來更完善多元的生活服務機能並實踐環保永續精神，相信會為園區帶來活絡新氣象。

全家智慧零售電動車「FamiMobi」以三階段逐步推展新世代零售樣態，首階段將透過電動車綠能與科技零售服務結合之創新應用，讓零售服務突破地域限制，同步兼顧碳排環保趨勢議題；第二階段將延伸科技應用，自動感應消費者選購商品，並直接透過APP完成結帳扣款，實現「拿了就走」的零接觸快速消費場景；第三階段將進一步發揮「全家」數位佈局優勢，透過大數據分析，精準掌握消費者需求與各用餐時段的熱銷商品，進而機動變換販售品項，更可應用熱點定位技術追蹤消費者聚集熱區，再透由電動車體行動優勢主動出擊，將服務直接送到消費者面前，打造新行動便利商店。

對應南科園區對快速便利的餐食需求以及就業人口組成的特色，全家智慧零售電動車「FamiMobi」因應工業園區輪班制的型態，針對早餐、中餐、晚餐與宵夜四大黃金用餐時段加以出車營運，試營運期間車內提供近百個品項，包含「Fami Hot食堂」熟食櫃每日新鮮現烤中、日式小點，以及現煮咖啡、輕食、麵包、零食及飲料等多樣便利餐食選擇，更看準南科園區內匯聚多元文化背景的就業族群，導入東南亞特色便當與零食點心，就近滿足外籍勞工的飲食口味，未來更規劃導入APP訂便當服務，讓園區員工線上預訂，待用餐時段即可到「FamiMobi」取餐。

為加速購物流程，「FamiMobi」設有自助結帳設備，減省忙碌的園區工作者排隊結帳的時間；另外，「FamiMobi」雖為移動車體，亦能提供「全家」會員最愛用的APP隨買跨店取的功能，甚至支援帳單代收繳費的多元化生活服務，有效活絡與提升園區內的生活機能。