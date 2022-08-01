住都中心招募民間整合團隊 個案費用最高600萬元

國家住都中心試辦「整合達人合作計畫」，招募民間整合專業團隊，攜手合作推動公辦都更，此計畫個案基礎作業費用與整合績效費用合計最高可達新臺幣600萬元。招標文件草案自今(1)日起公開預覽至8月15日止，並於8月10日舉辦線上座談會，敬邀各界提出寶貴意見並踴躍加入公辦都更國家隊的行列。

國家住都中心重視私地主參與公辦都更意願，試辦「整合達人合作計畫」，在前期規劃階段即引入民間專業整合人才，借助民間經驗，協助整合民眾參與意願，並透過整合訪調過程強化中心與民間的合作交流，藉以擴大公辦都更國家隊的陣容，擴大公辦都更的執行量能。

過去民間推動都更整合時間成本難以估算且無明文保障，國家住都中心辦理「整合達人合作計畫」，將攜手民間專業廠商與中心合組工作團隊共同推動整合作業，並提出相關績效獎勵，鼓勵受託廠商積極推動整合。

只要符合契約付款條件，就撥付基礎作業費用，更設置額外獎勵，各都更基地基本範圍及進階範圍之整合比例達80%、90%及超過90%者，可再分別按級距獲得整合績效費用，相關獎勵措施合計最高可達新臺幣600萬元，期望加速都更效能。

國家住都中心「整合達人合作計畫」已擇定三處都更基地（臺北市中山區長春段、中正區永昌段、士林區三玉段）試辦推動，將以固定價格複數決標並分項決標方式辦理，投標廠商不限投標項數，相關資訊與辦法請詳閱官網，歡迎有志一同努力的廠商踴躍投標，一起加入公辦都更國家隊的行列。