新北推青年共居 月租最便宜僅3300元

新北市長侯友宜今日赴土城員和青年社會住宅，推出青年社宅合作共居計畫，規畫26戶雅房，並設置公共廚房、交易廳等，租金3300元到6300元不等。侯友宜今說，社宅不只要讓青年住的起，還可以拓展交友、相互分享合作，進而喜愛在地的社區。

新北市府與OURs都市改革組織合作「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」是全國第一處社宅合作共居計畫。侯友宜今與青年對話，青年紛紛提出租房的困擾，包括租金價格太高、申請租金補貼遭房東轉嫁租金等問題。

侯友宜說，北部居住不易，新北採取多元社會住宅方式，從容積獎勵、回饋空間及整體開發分回等，都是希望在興建社會住宅，中央與地方一起並肩作戰。目前已興建完工、興建中的社會住宅有1.1萬戶，未來再搭配租金補貼還有包租代管，分別達3.2萬戶及8000戶，不斷朝4.5萬戶的目標向前走。

侯友宜表示，社宅量不一定要衝高，但品質要守好，因此推動合作共居計畫，是全國在社會住宅推動的第一個案例，新北不但有推動青銀共居，更重要的要讓青年朋友在社會住宅，用共居自我管理、自我約束，連結人跟人之間精神。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，這是一個實驗性質計畫，預計招募18歲到40歲青年，想要入住要先提出計畫，盼吸引共同合作、對社區有向心力的青年。

新北城鄉局長黃國峰表示，土城員和社宅除有共居計畫，也規畫青創中心、托老、托育中心等公益設施，更能作為青年放心居住、安心打拼的堅強後盾。

城鄉局補充，這次計畫有26戶的雅房，分為8坪以上有5間，8坪以下有21間，設有共享廚房、餐廳、交誼廳、多功能使用研習室、co-working、戶外交流平台、菜圃花園等。