17LIVE旗下OrderPally 攜台中微笑天使烘焙坊做公益

受疫情衝擊，不少公益團體面臨經營斷炊的危機。17LIVE集團旗下全方位社群電商開店平台OrderPally，善盡企業社會責任，在中秋佳節前夕，與社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊合作，攜手17LIVE人氣直播主於8月3日舉辦中秋禮盒義賣直播，所得將全數歸屬予微笑天使烘焙坊，讓小天使們學習不中斷，持續培養職能技術與生活自理能力。邀請大家於8月3日晚上做愛心，共同度過今年最有意義的中秋微笑時光。

自疫情肆虐至今，全球公益團體捐款收益大幅銳減，而社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙也不例外，糕點銷售量極大幅度下滑，導致收入短少，造成身心障礙學員有學習中斷的可能性。「微笑天使手作烘焙坊」店長李筱梅表示，去年疫情影響，銷售已受打擊，今年疫情加重，加上通膨壓力，更多民眾消費缺於保守，同事集思廣益如何能打開銷售通路時，想到最近很流行網紅、直播主帶貨，因此找上17LIVE集團旗下OrderPally合作」。

17LIVE表示，收到合作邀請時，公司不假思索同意協助中秋義賣，希望可以拋磚引玉，鼓勵更多企業個人熱心公益，幫助弱勢團體度過難關。OrderPally補充，「直播電商是網友目前最喜好的網路消費模式，消費者可看到實品、也能即時互動詢問產品更多細節，喜歡就下單，而OrderPally就是順應使用者需求，在直播過程中透過留言+1方式，讓買家方便下訂，賣家輕鬆整單，也因此吸引很多品牌加入使用」。

微笑天使烘焙坊堅持使用天然食材和手工溫度，這次義賣的中秋禮盒包含中秋豪華禮盒800元、中秋五福禮盒588元，還有烘焙坊經典長賣的明星產品，微笑蛋糕(蜂蜜原味) 280源和72%生巧克力蛋糕360元。17LIVER小歐拉將在直播中親自開箱試吃，正在物色中秋送禮的民眾千萬別錯過，限時專送暖心禮盒，陪伴親友度過溫馨中秋。

17LIVE也暖心呼籲在疫情期間留心公益，無論是多認識社福機構、參與義賣、志工活動、募集物資、數位線上捐款、定期小額捐款或是選購公益商品，一點點的改變將會是公益團體們大大的動力。

電商消費的流量紅利已從大型電商平台，轉向個人社群平台，OrderPally開店系統功能專為FB、IG、LINE等社群平台設計，自今年五月正式上線，成功吸引許多優質品牌的加入，另有直播、貼文或一頁式商店，紅利、抽獎等行銷模組、會員與商品庫存模組、第三方金物流，全方位幫助品牌節省各項繁瑣流程，讓品牌有更多時間專注在產品研發、精準選品，帶給消費者更升級的購物體驗。