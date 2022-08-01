進口車還是缺 促銷奏效帶動七月車市買氣回溫

今年 7月車市總市場來到38,192台(年增比0.3%、比上月增加17%)。7月份在各品牌加大販促力道刺激市場買氣下，展間人流與接單狀況皆優於6月，展間人流較上月增加2成左右，整體車市買氣持續回溫。

和泰汽車在7月份合計登錄13,618台，市佔35.7%，穩居市場龍頭地位。其中TOYOTA在7月祭出國產車送高檔Dyson吸塵器的策略奏效，品牌全月登錄11,620台，比起6月的台數增加近3成。COROLLA CROSS 在7月份領牌數單月再次衝破4,000台，佔國產休旅車超過40%，持續蟬聯全車及休旅車種銷售冠軍。

7月整體高級車市場登錄6,755台，年減12.1%；Lexus 7月全月登錄1,998台。主要是前月生產台數遞延至本月，全月份登錄為近三個月新高，佔有率29.6%。

8月總市場預估31,000台(年減6%)，展望8月，雖然進入傳統的民俗月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供甚至再加碼高額優惠方案，預期今年8月份總市場極有可能淡季不淡。

TOYOTA在8 月持續「TOYOTA時尚吸力 豪禮狂襲」優惠活動，針對COROLLA CROSS(含油電車)、ALTIS(含油電車)、SIENTA、VIOS及YARIS等車款，提供Dyson多向吸塵器(市價：新台幣16,900元)作為交車禮(送完為止)；此外，針對C-HR、CAMRY汽油車款擴大提供50萬/30期高額零利率專案，回饋給消費者，期望持續刺激市場買氣。