北市失業勞工子女就學費用補助最高2.6萬 今開始申請

北市勞動局為幫助非自願失業勞工子女安心就學，111學年度第1學期失業勞工子女就學費用補助，自今日開始受理，只要符合申請資格，都可以在9月30日前提出。北市勞動局長陳信瑜表示，只要設籍北市且於2022年4月1日至9月30日期間非自願離職的失業勞工，只要與其配偶2021年度綜合所得總額合計在148萬元以下，子女就讀國內的高中職或大專院校，未領有政府各類學雜費減免優待或是就學費用補助，都可提出申請。

陳信瑜提到，只要符合「非自願離職」的失業勞工，其子女就讀公立高中職每名補助5,000元、私立高中職每名1萬2,000元、公立大專院校每名1萬3,600元，私立大專院校補助最高，達2萬6,000元。

勞動局進一步說明，申請至今年9月30日截止後，就會跟其他機關的相關補助，進行有無重複申請比對與審核，合格就會撥款。分析去年度申請件數265件中，有91件不合格，不合格原因多為重複請領同性質補助，或申請人失業超過6個月，請申請人多加留意。

勞動局補充，申請文件可至台北市政府市民服務大平台下載書表並提出線上申請（路徑﹕市民服務大平臺﹥首頁﹥依機關分類﹥勞動局﹥04、台北市失業勞工子女就學費用補助）或檢附相關申請文件，在9月30日前（以郵戳為憑），掛號郵寄至「110204臺北市信義區市府路1號5樓東北區台北市政府勞動局勞動教育文化科收」。

紙本申請書可以至北市各區公所、北市第二行政中心(北市萬華區艋舺大道101號4、6、7樓)及市府服務櫃檯，以及本市各就業服務站索取，或至北市勞動局網站（業務服務/勞動教育文化/失業勞工子女就學費用補助）下載，填寫後連同相關文件掛號郵寄。若有相關疑問，請洽市民熱線1999分機3318。