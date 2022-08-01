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台泥加入氣候組織EP100 全力提升能源生產力

中央社／ 記者賴言曦台北1日電

台灣水泥今天宣布正式成為氣候組織 EP100會員，為台灣首間加入EP100能源效率提升的製造業。台泥承諾，旗下所有水泥廠在2030年導入ISO50001能源管理系統，力拚2040年能源生產力較基準年2016年提升50%。

EP100（ Energy productivity，能源生產力）是由英國氣候組織（Climate Group）與節能聯盟（Alliance toSave Energy）在2016年共同發起的倡議，支持以更智能、更有效率的使用能源方式來提升生產力，並要求所有承諾成員每年提出年度節省能源報告，具體降低溫室氣體排放，加速邁向潔淨經濟。

目前全球總計有122家企業共同承諾EP100，其中國際間的水泥公司包含Dalmia Cement、UltraTechCement、Yanbu Cement Company皆為承諾會員。

台泥表示，目前兩岸所有水泥廠已通過ISO50001認證，並制定節能策略，100%水泥廠區設置餘熱發電系統，引進汽輪機進汽閃蒸技術，提高熱能回收。

台泥董事長張安平指出，21世紀是能源的世代，產業界應該探討能源效率，若能源效率不夠，就要想辦法讓能源效率往上提升，檢視產業自身的能源效率能否與世界匹敵；而面對全球碳排放量高漲及能源轉型，提升產業能源效率為重要關鍵

台泥計劃2022年到2023年陸續投入多項提升能源效率的更新改造工程，台泥說明，包括蘇澳廠投入新台幣9億元進行餘熱發電設備更新改造，預計使每噸熟料淨發電量由13度增至29度，發電效益提升超過1倍。

另外台泥也分別在蘇澳廠、和平廠投入1.34億元和3.82億元進行熟料冷卻機更新改造工程，預計使每噸熟料的耗煤量分別各降低1.2公斤，總計每年將可減少3139萬度外購電力及每年9760噸耗煤量，相當減少約3.72萬噸二氧化碳排放，等同約310萬棵樹的減碳量。

台泥

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