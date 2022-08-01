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3月猛打房、新北房價卻創新高 專家揭漲因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

新北市政府地政局公布最新住宅價格指數，今年3月雖然內政部提出打炒房修法、央行升息一碼，但房價持續創新高，3月全市房價指數124.86，年漲約一成，其中大樓產品較去年同期上漲約12%，公寓也有8%左右漲幅。

以各行政區來看，3月主要行政區大多上揚，除了新莊，汐止外，其餘都創歷史新高。

以年漲幅來看，樹林、三峽、鶯歌地區上漲13%最多，此一地區已連續上漲15個月，累計漲幅已達18%。

另外板橋土城、新莊、新店，淡水，3月房價年漲幅也都在7%以上。

四大重畫區房價也持續攀升，北大特區、林口新市鎮都續創新高，淡海及副都心則接歷史高點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月房市出現兩大利空，新北房價仍漲，主要是近年預售市場缺工因素導致工期拉長，且營建材料工資雙漲，也反映在價格，調漲幅度明顯，大幅拉開和成屋的價格差距。

因此內政部今年3月擬修法針對預售市場祭出轉手限制，讓原本屬意購買預售屋，有急用的自住型買家逐漸轉向成屋，在成屋市場供給有限下，使得價格不但沒降，且仍受支撐，也產生補漲效應。

她表示，市場交易逐漸放緩，首先受到衝擊的是推案量大，選擇尚多的重劃區預售屋，或者條件差強人意的待售物件。反之對於剛需型購屋族而言，偏好的成屋社區因待售選擇不多，若有符合理想條件，屋況好，地段佳的仍會吸引追價購買，也形成量緩價增的局勢。

房價 內政部 預售屋

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