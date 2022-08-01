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不再只是住宅 頭份透天成地位象徵5年漲4成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／ 飛鷹地產
資料來源／ 飛鷹地產

苗栗頭份近年受惠竹南科學園區發展加快，與多項建設加持，房價、地價快速攀升，根據飛鷹地產統計實價資訊，去年Q4頭份透天平均成交總價已達1073萬，不僅首度占上千萬大關，更較2016年同期大增281萬，五年透天房價漲幅高達36%，漲勢驚人。

隨房價不斷突破新高，以往熱門的透天產品，占市場交易比重也有減少跡象，2016年時，透天占市場交易比重還超過5成，但去年透天呈交占比僅剩下31%，電梯大樓華廈產品已成為頭份房市的新寵。

飛鷹地產董事長王銘國指出，地價、房價上升，帶動透天推案減少、交易占比走低是都會化發展的歷程，頭份就是一個典型的案例。

他表示，近年頭份都會化發展相當快速，在基礎機能完備，且鄰近竹南科學園區、新竹科學園區的優勢下，頭份這幾年吸引大量高科技人才進駐，也帶動區域房市交易價量大幅走揚。

過去在頭份買透天稀鬆平常，但目前在頭份擁有透天產品已逐漸成為身分地位的象徵。現在頭份市新建透天的開價普遍都在1000萬元以上，部分新建豪宅透天價格甚至可以突破2000萬，總價不到1000萬的新透天產品已經相當少見。

王銘國指出，伴随購地成本不斷攀升，目前頭份建商推案已由過去透天為主的推案策略，改為總價較低且更高效使用的電梯大樓。而且，目前看起來，購屋族的接受度也很高，因此帶動大樓華廈產品市場成交占比突破6成。

屋比房屋總經理葉國華表示，頭份發展前景可期，未來可望成為一流都市區擋，區域房價也有望在建設話題的帶動下繼續走揚，未來頭份好地段的透天產品將逐漸稀缺，透天的保值與增值效果將相當強，資金充裕的民眾可優先考慮入手透天厝，未來無論賣房或是投資出租，相信都會有不錯的收益。

若是資金較有限的購屋族，也不用太擔心買不起房，目前頭份的新屋大樓產品相當親民，總價600~1000萬，就可入手2~3房的新屋(含車位)產品，CP值仍相當不錯，保值性也高。

頭份示意圖／飛鷹地產提供
頭份示意圖／飛鷹地產提供
資料來源／ 飛鷹地產
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