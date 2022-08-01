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史上最冷7月 高雄7月買賣移轉棟數 寫歷史新低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

高雄地政局今（1）日公布7月買賣移轉棟數，共2,680棟，年月雙減，月減20.2%，年減10.1％，單月創歷史新低，累計高雄今年前七月總移轉棟數達2萬3,398棟，為近八年同期次高，專家分析，前七月整體表現仍算亮眼，但七月已經受到市場觀望氛圍影響，加上中古屋市場受案源量少，因此交易量能放緩。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄本月交易市況表現仍緩，主要因高雄中古市場受案源量少、買賣價格認知差異高等因素持續影響，加上購屋族目前面臨干擾多，包括通膨、升息壓力、股市走跌影響資金規劃，以及下半年房市政策變化等，多數應仍持觀望心態，然而接下來進入民俗鬼月，傳統會避免交屋入厝，亦可能再影響買氣遞延，第三季交易量仍趨於保守。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，鳳山區以431棟居全市之冠，年月雙增，月增9.4%、年增15.5%，本月鳳山表現一支獨秀，為前三名中唯一年月雙增的行政區，其次為三民區，以309棟居次，月減21%，年減1.9%，上月奪冠的楠梓區，本月以298棟位居第三，月減51.1%，年減13.1%。

台灣房屋高雄站前加盟店店東石月蓮表示，本月冠軍鳳山區為高雄人口最多的行政區，擁有人口紅利支撐，房市交易表現多名列前茅，近年再受衛武營捷運聯開案、三井lalaport進駐、捷運O13大東站聯開案等建設紅利加持，建商持續推案，讓新屋市場買氣仍有撐，熱門建案包括鄰近衛武營特區的「御丰景」已於近期完銷，以及位於鳳山市區近大東藝文特區的大案「富邦大無疆」，最高成交單價更已有3字頭實力。

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