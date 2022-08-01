長榮海運斥資百億元 打造第七貨櫃中心機具黃金陣容

長榮海運（2603）斥資百億元，購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，打造第七貨櫃中心機具黃金陣容，首批機具於8月1日運抵高雄港，開啟七櫃營運序幕。

臺灣港務公司是於2018年12月11日與長榮海運簽署高雄港第七貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭租賃契約，第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地已於今年6月22日交付供長榮海運進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，今（1）日首批上岸有4部25 ROW遠端操控橋式機和1部自動化門式機。

第七貨櫃中心為總長度2,415公尺、水深18公尺之新式深水貨櫃碼頭，具優越碼頭條件，可同時提供5艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸，年裝卸能量達450萬TEU，輔以先進前後線機具設備，可提升裝卸效率，大幅降低船舶在港作業時間。