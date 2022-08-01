心悅生醫：新冠口服抗病毒候選新藥二期臨床結果正面

心悅生醫（6575）7月31日晚間公布，該公司的COVID-19口服抗病毒候選新藥Pentarlandir二期臨床試驗，結果顯示Pentarlandir對於輕中症病人是有效而且安全。

心悅生醫預計將在未來幾個月內啟動三期臨床，將決定最佳劑量並擴大研究範圍，以評估Pentarlandir 在抑制SARS-CoV-2 和流感病毒方面的廣泛抗病毒活性，為未來可能同時爆發的 COVID 和流感「雙重大疫」做好準備。

心悅生醫表示，這次二期臨床試驗共有89位突破性感染或是未施打疫苗的確診者進入臨床試驗。二期臨床研究結果顯示，Pentarlandir可以減少COVID引起的發炎症狀並改善整體健康狀況，在評估的六種發炎指標中有五種指標，Pentarlandir 的治療組顯示出具有統計上顯著意義的減少，或是具有清楚趨勢顯示較大的減幅。

在臨床症狀方面，Pentarlandir 治療組在整體健康狀況方面、也表現出具有統計意義的較大改善。與安慰劑組相比，Pentarlandir治療組在隨機分配後二至八週整體COVID-19 症狀的減少較顯著。平均而言，在測量的24種COVID症狀中的12種，Pentarlandir治療組的症狀惡化的天數亦較少。

在安全性方面，Pentarlandir具有良好的耐受性，沒有發生任何嚴重的不良事件 (SAE)。與低劑量相比，高劑量組並未引起更多的治療相關的不良事件(AE)。事實上，整體臨床回報的不良反應事件很少。

心悅生醫執行長蔡果荃教授表示，由於樣本數少，並不適合聚焦於統計上的推斷，但公司對研究結果感到非常鼓舞。這些發現不僅有助於心悅生醫為將進行的三期臨床研究規劃出更好的設計，而且也具有重要的臨床意義。

蔡果荃並表示，Pentarlandir顯示出治療COVID和預防多重系統發炎症狀(MIS)的潛力，而MIS是COVID表現的極嚴重症狀。隨著對現有抗病毒藥物出現症狀反彈和耐藥性的擔憂，此研究結果也為最近呼籲尋求新 COVID-19 治療方案帶來了希望。

蔡果荃表示，預期COVID會長期存在人類社會，並會繼續造成一定的發病率和死亡率，就像這百年多來OC43和 H1N1侵入人類文明後一樣。而且，還會有更多的人畜傳染共病。面對這種大趨勢，心悅生醫將繼續致力於評估蛋白酶抑製劑和其他潛在關鍵藥物靶點的潛力，並解決病患正在面臨的耐藥性的挑戰。通過這些藥物靶點的分子研究，考慮這些抗藥性變異株可能在哪裡發展，我們可以改善當前的標準醫療，以為未來幾十年所用。