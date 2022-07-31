嘉市蛋白區交易熱絡 今年第二季熱區

嘉義市地政處公布今年第二季市區不動產買賣熱區資訊，前三名是竹圍子段、大溪段及北園段，當中大溪段、北園段雖然位於嘉義市蛋白區，因交通便利、臨近學區，房價比蛋黃區便宜又是新屋，近來交件數增加，躍升為2、3名。

嘉義市地政事務所依據內政部實價登錄數量統計，本季（今年第2季4月到6月）不動產買賣熱區，嘉義市前三名分別是竹圍子段三小段（世賢路以東，四維路以西，竹圍路以南，興達路及泰源一街以北間）裡地。大溪段，溪東段（大溪厝庄村落）住宅區用地。北園段（北社尾路以東北，世賢路以西北，北園國中及西排以南）之土地。

嘉義市地政表示，第一名的竹圍子段三小段附近福容飯店33層摩天樓飯店傳將在明年開幕，帶動周邊房市熱絡。

大溪厝村落住宅區用地雖然位於嘉義市蛋白區又是裡地（沒有直接鄰道路），新屋透天厝平均1棟1千多萬元，房價較市區其他地區便宜許多，近來某社區新屋就有22件交屋。

北園段也同樣是嘉義市蛋白區，離蛋黃區不遠又有學區北園國小，透天厝新屋成交價也落在1千多萬元，近來也有18件新屋成交。