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自購及修繕住宅貸款利息補貼 彰化縣8/1起受理
彰化縣2022年住宅補貼申請，從8月1日到31日受理申請，自購住宅貸款利息補貼158個名額、修繕住宅貸款利息補貼50個名額，符合申請資格的民眾，可在期限內申請。另租金補貼申請方面，中央正辦理300億元辦理擴大租金補貼申請，民眾可以提出申請。
彰化縣政府工務處表示，自購住宅貸款利息補貼共計158個名額，2年內自購住宅並辦理貸款之家庭可申請，優惠貸款額度最高為210萬元，償還年限為20年；修繕住宅貸款利息補貼共計50個名額，建物完成超過10年且辦理保存登記之家庭可提出申請，優惠貸款額度最高為80萬元，償還年限為15年。
工務處指出，兩項貸款補貼利息以兩年期郵儲定存機動利率加計0.042%(目前加計完為1.262)、或減計0.533%(目前減計完為0.687)計算。
工務處表示，住宅補貼申請期間為8月1日上午9時起到8月31日下午5時，為配合防疫，以線上申請或郵寄方式申辦，不受理現場申請。有需求民眾，線上申請網址：https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/。工務處諮詢服務電話：（04）7532194或（04）7532195。
這項住宅補貼申請政策往年都會涵括租金補貼，彰化縣名額都有上千名，申請十分踴躍，很多民眾今年也都在詢問，但工務處長林漢斌說，由於中央統一從7月1日上午9時起至8月31日下午5時受理300億元擴大租金補貼申請，地方即不再受理，均會向民眾轉達。
由於租金補貼金額及名額均增加，申請資格也大幅放寬，有需求民眾可在期限內申請，相關資詢網址： https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx
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