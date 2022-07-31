快訊

天價！與鼠蟑同樣驚人 高雄鼠窩宅32噸垃圾清理費用曝光

職棒兄弟許基宏被球隊「放鴿子」 國道臨停換車吃紅單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自購及修繕住宅貸款利息補貼 彰化縣8/1起受理

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣2022年住宅補貼申請，從8月1日到31日受理申請，自購住宅貸款利息補貼158個名額、修繕住宅貸款利息補貼50個名額，符合申請資格的民眾，可在期限內申請。圖／彰化縣政府提供
彰化縣2022年住宅補貼申請，從8月1日到31日受理申請，自購住宅貸款利息補貼158個名額、修繕住宅貸款利息補貼50個名額，符合申請資格的民眾，可在期限內申請。圖／彰化縣政府提供

彰化縣2022年住宅補貼申請，從8月1日到31日受理申請，自購住宅貸款利息補貼158個名額、修繕住宅貸款利息補貼50個名額，符合申請資格的民眾，可在期限內申請。另租金補貼申請方面，中央正辦理300億元辦理擴大租金補貼申請，民眾可以提出申請。

彰化縣政府工務處表示，自購住宅貸款利息補貼共計158個名額，2年內自購住宅並辦理貸款之家庭可申請，優惠貸款額度最高為210萬元，償還年限為20年；修繕住宅貸款利息補貼共計50個名額，建物完成超過10年且辦理保存登記之家庭可提出申請，優惠貸款額度最高為80萬元，償還年限為15年。

工務處指出，兩項貸款補貼利息以兩年期郵儲定存機動利率加計0.042%(目前加計完為1.262)、或減計0.533%(目前減計完為0.687)計算。

工務處表示，住宅補貼申請期間為8月1日上午9時起到8月31日下午5時，為配合防疫，以線上申請或郵寄方式申辦，不受理現場申請。有需求民眾，線上申請網址：https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/。工務處諮詢服務電話：（04）7532194或（04）7532195。

這項住宅補貼申請政策往年都會涵括租金補貼，彰化縣名額都有上千名，申請十分踴躍，很多民眾今年也都在詢問，但工務處長林漢斌說，由於中央統一從7月1日上午9時起至8月31日下午5時受理300億元擴大租金補貼申請，地方即不再受理，均會向民眾轉達。

由於租金補貼金額及名額均增加，申請資格也大幅放寬，有需求民眾可在期限內申請，相關資詢網址： https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx

租金補貼 住宅補貼

延伸閱讀

偏鄉少子化 南投3校招生掛零

租屋補助僅3%領得到？ 營建署駁：誤導民眾

經費提高到34億 彰化大埔截水溝堤岸拓寬工程5度招標

男大生申請租屋補助遭整棟霸凌 內政部：可申訴房東

相關新聞

自購及修繕住宅貸款利息補貼 彰化縣8/1起受理

彰化縣2022年住宅補貼申請，從8月1日到31日受理申請，自購住宅貸款利息補貼158個名額、修繕住宅貸款利息補貼50個名...

鐵礦價強彈 鋼市Q4看好

鐵礦價格回神，單周大漲21%，每公噸直奔120美元；礦價V型反彈，對疲弱的鋼價產生強力支撐效果，加上中國大陸基礎建設落地...

專家：鋼鐵業中長期景氣樂觀

根據經濟部統計處7月29日最新發布的當前經濟情勢研究，認為全球經貿動能隨防疫管制持續開放日趨回穩，有助台灣外銷訂單及製造...

全家新型態零售 8月1日上秀

全家明（1）日於台南舉辦「打造新型態零售服務」記者會，台南市長黃偉哲、台南科學園區管理局長蘇振綱以及全家總經理薛東都等人...

產業追蹤／科技助攻 醫材邁向高值化

全球人口老化趨勢和高齡化問題持續加劇，加上慢性疾病人口增加、醫療照護資源分配日漸失衡情況下，善用ICT、雲端、物聯網、A...

產業追蹤／跨界研發 材料大變身

無論是彎腰拾物、抬手活動、邁步行走，人體所有的活動都靠身上大大小小的關節。以膝關節為例，一天a分子聚乳酸甘醇酸（PLGA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。