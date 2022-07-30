2022富岡鐵道藝術節 鳳凰旅遊推出小鎮觀光二日遊

鳳凰旅遊搶攻國旅商機，令鐵道迷們期待7月30日將出動蒸汽火車頭CK124中壢至富岡搭乘體驗活動，官網線上報名1分鐘內秒殺，受歡迎程度破表。

由桃園市政府與交通部臺灣鐵路管理局攜手合作主辦的「2022富岡鐵道藝術節」，於7月28日至8月7日熱鬧登場。主辦單位規劃了6場表演音樂活動，11場主題活動，還展出27件裝置藝術品，鳳凰旅遊推出富岡小鎮鐵道小旅行二日遊。

鳳凰旅遊表示，為結合鐵道藝術，推展小鎮觀光，鳳凰旅遊特別推出富岡小鎮鐵道小旅行二日遊產品，行程包括楊梅富岡火車站和富岡老街，位在桃園楊梅的富岡車站，很有特色，周邊老街相當純樸，有不少藝術造景，車站內更是有童趣的裝置藝術，讓等車時增添不少趣味。周邊老街也保有純樸的樣貌，仍保持著民國18年肇建初期的基本架構，殊為難得，是極具藝術美感的街屋建築。

緊鄰富岡老街附近的三連陂，保留「桃園地景藝術節」的巨型白鷺鷥地標景點。附近永安漁港的永安海螺文化體驗園區，主體建築海螺館係擷取海螺曲線意象，主建物旁的附屬建物則是融入補漁的客家石塭，讓整體建築物更具海客風情，園區結合周邊商圈合作推廣農漁產業，發揚推廣海洋客家文化，非常值得一訪。

玩累了！今晚安排住宿【麗多森林溫泉酒店】，是結合自然森林、溫泉SPA、生態探索、養生休閒為特色的度假村酒店，另外搭配大溪老街、慈湖等景點及【雅聞魅力博覽館】、【手信霧隱城】等觀光工廠，帶動桃園觀光圈商機，滿足旅客食、宿、遊、購、行等旅遊需求。