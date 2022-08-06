女主管為何這麼少？為何有這麼多不適任的男性成為領導人？

對於女性在管理階層的人數明顯不足，有三種常見的解釋：她們的能力不足；她們對管理不感興趣；她們對管理既感興趣又有能力，但無法打破玻璃天花板（* 譯註：玻璃天花板是由性別偏見與刻板印象所構成的無形職涯障礙，導致女性難以升遷至高階管理階層。）。

保守人士和沙文主義者往往會支持第一種說法；自由主義者和女性主義者則較偏好第三種說法；而介於兩者之間的人，通常會傾向支持第二種說法。但是，如果他們全都忽略整體情況呢？

我認為，造成管理階層性別比例不均的主要原因，在於我們無法區別「自信」與「能力」。也就是說，一般人經常將「展現自信」錯誤詮釋為「有能力」的跡象，所以會誤以為男性比女性更適合擔任優秀的領導人。

換句話說，當討論到領導力時，男性唯一勝過女性的優勢（從阿根廷到挪威、從美國到日本都是如此）是以下這個事實：傲慢（經常偽裝成個人魅力或吸引力）的表現，常常被人誤認為領導潛力，而且發生在男性身上的頻率遠高於女性。

這種情形與以下研究發現完全吻合：在一個沒有領導人的團體中，往往容易選出自我中心、過度自信和自戀的人擔任領導人，而且這些人格特徵在男性和女性身上並非同樣常見。

佛洛伊德（Sigmund Freud）的看法也是如此，他主張：促成領導關係出現的心理歷程，是因為一群人（即追隨者）以領導人的自戀傾向來取代自身的自戀傾向，如此一來，他們對領導人的愛戴，就成為一種經過掩飾的自戀，或成為他們無法愛自己的一種替代方案。他指出：「另一人的自戀，對那些已經放棄自身一部分的人來說極具吸引力⋯⋯就好像我們羨慕他們仍能保持一種非常幸福的精神狀態。」

事情的真相是，世上幾乎任何地方的男性往往都「認為」自己遠比女性聰明。然而，傲慢和過度自信與領導才能呈負相關。這裡的領導才能，是指建立和維繫高績效團隊，並激勵追隨者拋開自利目標、為團體共同利益而努力的能力。

的確，無論是在體育、政治或商業領域，最傑出的領導人通常都很謙遜，而且無論是出於天性或後天培養，這項特徵更常見於女性。例如，女性在EQ方面的表現優於男性，而這正是促成謙遜行為的有力因素。

此外，一項涵蓋26種文化、超過2萬3,000名參與者的人格與性別差異量化研究顯示，女性比男性更敏感、體貼、謙遜，這樣的研究結果或許可說是社會科學中最不違反直覺的發現之一。當我們檢視人格的陰暗面時，情況更加清楚。例如透過全球40個國家、分屬各行各業的數千名主管所建立的常模資料（normative data）顯示，男性始終比女性更傲慢、更善於操縱與更喜歡冒險。

其中隱含的矛盾是，幫助男性成功晉升企業或政治高位的心理特徵，其實也是導致他們垮台的原因。換句話說，「晉升高位」所需要的條件不僅和「勝任高位」所需要的條件不同，還恰好相反。結果，太多無法勝任的人被提拔至管理職位，位居於更有能力的人之上。

於是我們不難想像，人們心中的傳奇「領導人」形象，往往體現出許多常見的人格障礙特徵，像是自戀（史帝夫‧賈伯斯與弗拉迪米爾‧普丁〔Vladimir Putin〕）、精神病態（請在此填進你最喜愛的暴君姓名）、做作傾向（理查‧布蘭森〔Richard Branson〕及史蒂夫‧巴爾默〔Steve Ballmer〕）；或馬基維利性格（指為達目的，不惜欺騙和操縱別人的人格特質）（Machiavellian personality）：幾乎所有聯邦政府層級的政客。令人感到悲哀的，這些神話人物無法代表一般領導人，但是一般領導人卻因為有這些神話人物的特徵而招致失敗。

事實上，無論在政治或商業領域，大多數領導人都很失敗。情況一直如此：大多數國家、公司、社會和組織都管理不善，從他們在位時間、國家財政、民意支持度，或是從他們對社會、員工、部屬、組織成員的影響來看，都不難看出端倪。優秀的領導人始終是種特例，而非常態。

所以，令我感到有點奇怪的是，最近呼籲女性「挺身而進」（lean in）的相關論述中，往往會大力鼓吹她們多採用這些功能不良的領導特質。沒錯，我們經常選擇這種特質的人當領導人，但是，這些人真的適合當領導人嗎？

大多數真正具備有效領導的性格特徵者，往往是看起來不太符合傳統領導人形象的人，就女性而言尤其如此。愈來愈多令人信服的科學證據顯示，女性比男性更有可能採取更有效的領導策略。

更值得注意的是，在一項全面研究回顧中，艾莉絲‧伊格利（Alice Eagly）等研究者證實，女性主管更有可能引起追隨者的尊敬和自豪、有效傳達她們的願景、賦權與指導部屬，並以更有彈性和創意的方式解決問題（這是「轉型領導力」〔transformational leadership〕的所有特徵），而且更能公平獎勵直屬部屬。

相較而言，統計數字顯示，男性主管較少與部屬建立情感連結或良好關係，而且較不善於根據部屬實際表現給予獎勵。儘管上述發現可能反映一種抽樣偏誤，也就是當女性的資格與能力都明顯優於其他男性時才可能被選為領導人，但在消除這種偏誤之前，我們無法了解真正的情況。

《哈佛商業評論最有影響力的30篇文章》。圖/天下文化提供

總之，無可否認的是，女性通往領導職位的道路遍布許多阻礙，包括很厚的玻璃天花板。但更大的問題是，不適任的男性不僅不需要面對職業生涯的阻礙，而且我們往往還將領導力與特定心理特徵畫上等號，而這些心理特徵會使一般男性比一般女性更欠缺有效領導能力。於是，我們打造出一個病態的系統，獎勵男性的不適任，同時懲罰女性的適任能力，這種現象勢必對所有人都不好。

(本文摘錄自《哈佛商業評論最有影響力的30篇文章》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)