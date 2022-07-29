MiiX美室家居分享「簡單」設計哲學 小資族買房不擔心

小資族買房後，面對預算不足及居住空間有限該怎麼辦？台灣新銳家居品牌「MiiX美室家居」，喊出「輕快時尚（affordable luxury）」的簡單家宅設計哲學，要讓舒適又美觀的好宅，不再是遙不可及的夢想。

全台買賣移轉棟數持續增加，房價也屢創新高，代表人們對家的需求逐年增加，而對美的追求與儀式感也不斷跟著轉變。每年商機超過數千億元的家居市場，全新的整體家居商業模式也蓄勢待發。

台灣新銳家居品牌「MiiX美室家居」今年6月正式進入大眾視野，全台首家旗艦店落腳台中七期。儘管是新銳品牌，但組成團隊可說是大有來頭，包括美學教父鄧學中、華人知名設計師陳國輝與「這樣設計」團隊。

其中，鄧學中一手創辦生活工場、PiiN品東西家居，熟捻台灣家居市場發展；陳國輝則專注設計領域30年，熱衷美學推廣。

這樣設計團隊，其宏觀與細膩視角的設計特色，不只能為豪宅服務，觀點也適用小資宅邸，或時下最流行的「輕快時尚」概念。MiiX總經理李晉豪期待大眾認知到，舒適又美觀的家，不再是遙不可及的夢想。

李晉豪說，MiiX初登場就提供超過上千件家具、床墊、家飾、器皿等，期待能為中部消費者解決現今裝潢與設計的痛點，真正做到「一站購足與空間優化」、「拎包入住」。

除了提供符合時代潮流的家居家飾，MiiX也回應現代居家裝潢的難題，以軟裝、可移動家具取代固定式裝潢，降低缺工缺料、物價上漲對裝潢業的衝擊，提供房地產業者、設計師、新居落成者最整體的家居美學服務。

這樣設計執行長陳渼蓁認為：「流行當然非常重要，但經典才能夠雋永。」這是她的美學品味，也是這樣設計團隊面對供、需日新月異的設計市場，最穩定的核心力量。

陳渼蓁以蒙德里安的幾何創作比喻，只要巧妙運用比例，精簡的線條一樣是藝術經典，而同樣的理念，亦可轉換至室內設計的空間規劃。

「簡單，才是最困難的！」陳渼蓁有感而發，在預算、空間都相對有限的情況下，輕宅褪去華美裝飾，反而更能呈現設計的精妙與建物本質。此外，她也指出，如果建材樸實一些，環境自然一些，就能讓一家人於此生活時更健康舒適，何樂而不為呢？

陳渼蓁強調：「家，不是建材的展示廳。在設計上，我們要最精準、細膩；但在工程上，則應該追求極簡化。」

「相似的兩件衣服，在香奈兒和ZARA，是20萬元與2,000元的差距。」也是唐林設計執行長的陳渼蓁進一步舉例說明。「當然香奈兒的做工、設計不需要質疑，但ZARA的簡約服飾，依靠『合宜搭配』，依舊可以呈現非常美麗時尚的質感。」

過去在唐林設計長時間的扎實訓練下，這樣設計團隊擁有的，便是這份「合宜搭配」的能力，因此即便不執著使用高價位的材質、軟裝，家宅仍舊不減大氣，反而因「精簡」，擁有更多元的組合、變化可能。

陳渼蓁曾是第一屆中國小姐，原先任職於金融業的她，除了運用原有的金融專業，為企業進行更妥善的財務管理和規劃之外，也善用女性天生的細膩特質，在參與設計的過程中，為整體規劃納入更多環保、高科技、視聽覺管理和藝術擺設的精緻面向。