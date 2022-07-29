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從作業到創業 信義房屋社區一家提供青年圓夢金

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
嘉年華冰菓室從金門文化出發，活絡地方經濟。圖／年華冰菓室提供
嘉年華冰菓室從金門文化出發，活絡地方經濟。圖／年華冰菓室提供

每年暑假是畢業生求職旺季，今年受到疫情與經濟局勢影響，求職市場競爭依然激烈。金門烈嶼「嘉年華冰菓室」創辦人陳家揚，在金門大學就讀建築學系時，以畢業製作為契機，選擇改造爺爺當年的理髮廳，化身以金門特色食材為主打的「嘉年華冰菓室」，更獲信義房屋「社區一家」計畫支持，開啟了「從作業到創業」之路。

信義房屋「社區一家」計畫執行經理黃卉芃表示，新鮮人創業除了要有熱忱，也要有資源的支持，「社區一家」計畫自2004年持續至今，已成為國內單一企業支持最久、規模最大的社造行動，其中不乏許多青年學子投身社造，透過創新方式成立社會企業等，更獲得社區一家計畫贊助，除了回饋社會，也為自己開啟不一樣的職涯道路。

獲得「社區一家」計畫楷模獎的金門烈嶼「嘉年華冰菓室」創辦人陳家揚，身為金門人的他，在金門大學就讀建築學系時，以畢業製作為契機，選擇改造爺爺當年的理髮廳，化身以金門特色食材為主打的「嘉年華冰菓室」，帶動小金門烈嶼的觀光人潮，也活絡地方發展。

陳家揚表示，當年開幕時受到地方的支持後，讓他決定放大原先創業的想法，從原本經營一個空間逐漸拓展到經營民宿、旅遊行程，希望讓更多人認識烈嶼文化，「社區一家給我們適度的支持，讓我們可以專注在自己想要發展的方式」。

連續三年獲得「社區一家」夢想金資助的「微光盒子」，是由一群政大學生所成立的兒少陪伴組織，從原本只是單純跟隨學校計畫投入地方兒少關懷，到畢業後為了實踐對孩子們的承諾，進而成立NPO組織。成立初期，經費不足是他們最大的難題，微光盒子團長蕭羣諭表示，「創立沒多久，我們就意識到學校經費不足以長期支撐，於是開始向外尋求支援，而最早開始嘗試的就是信義房屋的社區一家全民社造計畫，提案獲得贊助後，有機會實現理想，而評審回饋更幫助我們進步。」

陳家揚也鼓勵有志投身地方創業的青年，不是只有在做社造的時候才需要認識地方，必須投入時間認識在地的人、事、物及資源。現在他們也陸續認識一些想要投入社區工作的青年，也鼓勵這些年輕人來提案，協助青年了解如何尋找資源。

黃卉芃表示，「社區一家」計畫很高興能在年輕人創業路上協助他們站穩創業的腳步，更期盼這群社造新生力軍未來能夠茁壯，持續回饋地方，帶動更多青年一起投入社造行列。更歡迎有志於社造的創業青年，一起參與每年的社區一家贊助計畫。

金門 創業 信義房屋

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