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和潤企業暨子公司百億聯貸案拍板 備戰下半年業務拓展

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導

和潤企業（6592）與旗下大陸子公司-和運國際租賃有限公司於7月底完成總額新台幣100億元聯貸案。和潤企業於日本境內當地銀行籌組日圓聯貸案，全案最終以日圓 250億元(折合新台幣約56億元)結案，同時子公司和運國際租賃亦完成人民幣9.8億元(折合新台幣約44億元)聯貸案簽約，此兩檔聯貸案籌組均委由日商瑞穗銀行統籌主辦，分別締下201%、204%高超額認購率。

和潤企業本次聯貸案獲得日商瑞穗銀行、東京之星銀行、信金中央金庫銀行、靜岡銀行、大同生命保險、山陰合同銀行、千葉銀行、山梨中央銀行、京葉銀行等共9家日商金融機構支持，這些當地銀行甚少參與國際聯貸案，這是和潤企業繼去年日本當地銀行300億日圓聯貸案後，又再次受到日本當地銀行支持，取得資金，足以顯見和潤企業之籌資實力不僅僅侷限於台灣地區金融圈，於海外地區亦是強勁，也看好和潤企業後市發展。

和潤企業近年業務轉型成功，從汽機車領域跨足非車領域，營業範疇變廣，業務發展資金需求隨之增加，透過多元化籌資管道，將有助於穩定資金成本，強健營運發展，這籌資能力也是和潤企業引以為傲的競爭力。

而和運國際租賃聯貸案本次參貸銀行則涵蓋了台資、外資及中資共12家金融機構參與，聯貸金額也預期帶來更穩定的現金流與營運發展的動能。

和運國際租賃成立至今十五年，在中國大陸經營有成，不僅榮獲上海普陀區政府2021年度高質量發展領軍企業獎，今年為擴大成長動能，更是積極擴充營運汽車牌照資源、導入新租賃產品，例如光伏設備(太陽能相關設備)、深化物流車合作平台等營運專案，全面朝多角化發展。

聯貸案 和潤企業 新台幣

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