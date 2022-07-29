莒光社會住宅 8月1日開始收件

北市萬華區莒光社會住宅訂於今年8月1日至8月15日開放受理民眾申請。本案基地位於萬華區萬大路22號（興寧街66巷22弄北側及東側所圍街廓），社區周邊學區完整，多處市定古蹟及歷史文化資產設施，生活機能便利，隨著西區門戶計畫帶動周邊發展。

北市都市發展局指出，莒光社宅共有201戶(一房型120戶、二房型60戶、三房型21戶)，本次公告招租戶數190戶，分別提供一房型、二房型及三房型供北市一般市民、在地區里、福民平宅安置戶、西寧國宅安置戶、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍本市但在北市就學就業者申租；以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序；其餘各身分別則採抽籤制。

另有11戶已提供非營利私法人（NPO）承租試辦計畫，不列入本次招租戶數。此外，為達市府簡政便民之目標，都發局配合本次莒光社宅招租，將建立申請資料庫，市民朋友登錄資料庫後，如有社宅開放招租，都發局將以電子郵件通知，登錄者不須逐案重新填寫申請資料。

都發局表示，莒光社宅之租金(含管理費)已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。申請資格條件如下(均以申請日當日檢核)：（1）年滿20歲。（2）在本市設有戶籍或未在本市設籍但在本市就學、就業。但以住宅法第4條所訂特殊身分提出申請者須在本市設籍。（3）人口數符合各房型人口數規定，但申請人申請時其本人或同戶籍配偶持醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者，按胎兒數加計人口數。（4）家庭成員均無位於本市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅（5）家庭年收入在50%分位點以下（即167萬元以下）且總額分配於全家人口平均每人每月6萬5,387元以下；另已於戶政事務所完成註記之同性伴侶可視為家庭成員。歡迎符合上述條件之民眾，於申請期間內踴躍提出申請。

都發局進一步指出，為讓民眾更了解莒光社宅區位環境等相關資訊，可上台北市政府安心樂租網瀏覽簡介。

此外，本次採【網路】或【書面掛號郵寄】申請，申請時間自今年8月1日上午9時起至8月15日下午5時止。網路申請請於受理申請截止時間前以台北通帳號登入台北市政府安心樂租網，線上填寫申請資料並上傳相關證明文件完成申請。或填寫申請書並備妥相關文件，於受理申請截止日前以掛號郵寄至本局中區辦公室住宅服務科收（10488台北市中山區南京東路三段168號18樓），如欲索取申請書，請至台北市政府安心樂租網下載或至都發局（市府：台北市信義區市府路1號1樓東區都市計畫工作站；中區辦公室：台北市中山區南京東路3段168號1樓臨時服務櫃檯）索取。

都發局再次提醒，網路申請期間提供線上24小時全天受理，請民眾多多利用。相關招租訊息可電洽臺北市政府都市發展局(電話：02-27772186轉0再轉2)及都市發展局網站查詢。