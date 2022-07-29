台中近五年土地交易達1560億元 千坪交易成主流

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義全球資產統計近五年上市櫃法人大型交易，台中市土地累計交易規模達1,560億元，若以土地面積區分，其中千坪以上的土地交易總額為1,123億元，佔整體規模72%，未滿千坪的土地交易總額為437億元，佔比雖較低，但2020-2021年已連兩年都單年破百億，顯見建商看好台中廣大市場商機積極布局外，也嗅出在激烈競爭下，建商不斷在調整其購地策略。

信義全球資產經理林建勛表示，台中為台商回流重點城市，吸引科技、金融與各類服務業等多元產業進駐，加上捷運與快速道路等交通建設，讓台中有豐富發展題材以及人口成長的剛性需求，促使建商更有信心購地推案，因此近年可從上市櫃大型交易統計看到，台中整體土地交易從2017年的136億元，至2021年來到545億元的成長。

今年上半年台中千坪以上土地交易案例包含，大陸建設以10.9億元購入14期重劃區1,400多坪土地、亞昕國際以7.1億元同樣購入14期1,000多坪土地、遠雄建設以10.4億元購入1,000多坪水湳經貿園區土地。

不過，上半年土地交易規模在政府信用管制政策、以及原物料飆漲影響下，建商紛紛停看聽，態度多偏觀望保守，大坪數、高總價交易明顯減少，H1台中上市櫃法人土地交易規模僅為63億元，其中未滿千坪的土地交易佔55%，總額為34億元，反而超過千坪以上土地交易規模。

據統計資料，2017年至2022年上半年台中市千坪以上的土地交易前五名行政區依序是西屯區503億元、北屯區269億元、烏日區135億元、南屯區66億元。

信義全球資產中區商仲部經理張現傑分析，上述區域之所以會受青睞，主要是因為有許多新興重劃區、開發單元開發，較能有大坪數、完整街廓土地，對於建商能規劃的產品就更有價值。

張現傑評估，從近年陸續成功為建商在台中購地、以及與建商互動的觀察，如何因應購地貸款成數受限與掌握市場購屋需求，會是建商下半年在台中購地的策略關鍵。

雖然上半年土地市場較停滯，但近期也觀察到建商在營運需要下，仍願意謹慎評估購地，預估下半年土地市場有三趨勢。

第一，建商購地區位勢必更專注於剛性需求強、購屋族接受度高的地段，以確保推案銷售率；第二，大坪數土地對於大型建商仍是首選，因建築設計上，基地面積大會更能規劃具吸引力的產品，一樣是為確保銷售率；第三，受貸款成數受限衝擊較大的建商，在資金部位與貸款成數考量下，可能會以投入舊市區具重建效益的基地為主。

資料來源／信義全球資產公司
資料來源／信義全球資產公司

建商 重劃區

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