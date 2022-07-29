打造新護國神山 吳忠勳：核酸藥物CDMO是台灣強處

看好台灣下世代新藥開發的CDMO（委託開發暨製造），生物技術開發中心（簡稱生技中心，DCB）執行長吳忠勳今表示，台灣的CDMO是強處，目前生技中心已在核酸藥物產業鏈中建立關鍵與利基技術，為台灣核酸藥物開發與製造取得優勢戰略地位。

生技中心在本屆亞洲生技大展中展出多項長期耕耘的小分子藥物和抗體藥物成果，今年亦首度從技術端、製造端、法規端、市場端等不同角度展現核酸藥物的布局與發展。

吳忠勳表示，核酸藥物具有特異性強，製備過程相較蛋白質藥物簡易，只要掌握體外轉錄(IVT)的方法，及表現載體或LNP包覆關鍵技術即可。早期多應用於遺傳性疾病，近年來，核酸藥物的適應症逐漸擴大，尤其隨著新冠肺炎疫情急需控制，更加速核酸藥物與疫苗的發展。

根據BioPharma Dealmakers的統計，2020年核酸藥物的全球銷售額約為35億美元，推估2024年全球銷售額將達120億美元，2020~2024年的複合年成長率達27.9%，被視為下世代高速發展的藥物領域。

在經濟部技術處長期的資助下，面對核酸藥物的市場前景，生技中心發揮新藥研發能量，全方位開啟核酸藥物的關鍵技術研發。

在長鏈核酸藥物部分，生技中心運用COVID-19 mRNA疫苗製程技術，驗證自行開發之核酸製程平台，包括：規模化生產製程、脂質奈米微粒(LNP)包覆製程、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台，致力為核酸藥品開發與製造提供利基平台，讓生技中心除了發展自有核酸藥品外，亦可協助產學研加速新穎核酸藥物開發與量產。

在短鏈核酸藥物的開發上，生技中心目前已建構百克級核酸藥物合成技術平台，建立模組化及短鏈核酸藥物常用基因片段資料庫，並與台大醫院合作研發專一性TXNDC5核酸藥物，為治療多種器官纖維化疾病開啟一道新曙光，堪稱是目前全球器官纖維化治療藥物市場中，極少數的短鏈核酸藥物之一，TXNDC5核酸藥物可發展為first-in-class新藥且前景可期。

由於核酸藥物的開發技術門檻與市場法規複雜度遠超越傳統小分子藥物，促使產業更趨向細部分工。目前核酸藥物的開發仍以歐美居領導地位，亞洲於核酸藥物的研發、製造仍缺乏完整的技術與量產設施，因此，鄰近的韓國、日本、新加坡和中國均將核酸藥物的開發視為兵家必爭之地。

生技中心扮演政策幕僚與產業推手，在此次展中，由生醫推動小組特別分享2021年底全新改版的「生技醫藥產業發展條例」，揭示政府為貼合產業發展需求而納入各項租稅優惠措施，其中包含鼓勵CDMO之設備投資抵減，引導研發與製造並重的雙向發展，期讓台灣生醫產業可以打造新的護國神山。

吳忠勳說，雖然新冠肺炎變種病毒的威脅仍在，而台灣的疫情控制已趨向與病毒共存的開放階段，生技中心積極推出核酸藥物的布局策略，藉此推廣其新藥產品及技術，目標鎖定台灣在次世代新藥開發的創新與製造能力。