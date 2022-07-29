房市終止連三降 四大房仲7月交易量小幅回升、持平

四大房仲今（29）日公布7月自家門市交易量，疫情趨緩、人潮陸續回溫下，房市有止跌趨緩的現象，除中信房屋外，其餘三大房仲都終止連三月交易量跌，永慶房產集團全台月增10％、年減5%，住商機構全台月增0.3%、年減11.4%，中信房屋全台月減2.2%、年減4.8%，台灣房屋統計的七都（含新竹縣市）交易量月增1.09%、年減5.36%。

永慶房產集團統計，六都與上月相較，成長7-17％不等，若與去年同期相比，以北北桃三大都會區逆勢成長明顯，台北年增24%，新北年增22%，桃園年增8%，新竹以南四大都會區均量縮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年7月市況受惠疫情降溫，略微回溫，也讓7月交易量在連三降後首度回升，回歸房市正常供需，但房市交易表現卻與去年大不同，因疫情而停滯的買氣在疫情趨緩後並沒有大幅度的成長，在通膨、升息、打炒房政策效應發酵下，市場保守觀望氣氛仍濃，下半年房市交易有轉弱趨勢，得持續觀察。

住商機構統計六都交易量，台北市月減10.7%，年減7.6%；新北較上月增加24.6%，年增31.2%，桃園月增4.9%，年減16.5%，台中較上月持平，年減16.1%，台南月減10.8%，年減18.1%，高雄月增2.8%，年減25.5%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，但七月份開始成交量逐漸開始打底，可預期未來兩季將維持升息狀況下，交易很難放量，下半年很難樂觀。

中信房屋統計，六都7月表現較上月微跌2.2%，除台南市成長16.1%及高雄市持平外，其餘四都呈現衰退，台北市月減5.2%、新北市月減6.8%、桃園市月減3.6%、台中市月減0.8%，與去年同期相比，僅台北、桃園成長，分別年增0.7%、8.6%，其餘四都皆減少。

中信房屋表示，隨著時序進入下半年，本月房市表現仍疲軟，加上國內的股市表現不佳，全球經濟出現衰退的機率越來越高、國內房地產交易前景出現令人動搖的心理，民眾持續預期的升息壓力，讓房市交易量下修，預期全年買賣移轉將較去年下跌3.8%左右，約為33.5萬棟左右，但後續情況仍需再觀察。

台灣房屋集團統計，七都交易量較上月微增1.09%，價小漲0.3%，與去年同期相較，七都年減5.36%，價年增2.16%。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，7月房市單月呈量平價漲，未來產品多以總價導向，「總低單高」的產品將成交易大宗，顯見物價膨脹壓力著實限制了民眾的購買力，疫情持續看不到盡頭、國際戰爭一直無法結束，無疑加劇危機，加上股市難止瀉，投資者資產大幅縮水，使整體房市交易相對上半年明顯轉變，但剛性需求在這股買氣停滯氣氛中，仍成撐盤主力，經濟好壞與景氣動向，是影響民眾消費與對市場的信心表現，同時也是觀察房市走向的先行指標，預估下半年房市將轉趨保守。