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首都客運北宜國道客運 8/3起調整台北端下客站

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，台北端下客站調整後，在台北市區可無縫銜接捷運板南線、淡水信義線，增加轉乘便利性。圖/首都客運提供
「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，台北端下客站調整後，在台北市區可無縫銜接捷運板南線、淡水信義線，增加轉乘便利性。圖/首都客運提供

首都客運「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，自今年8月3日起，台北端下客站由「信義行政中心（信義）」調整至「捷運台北101/世貿站（信義）」，調整後下客站就在捷運台北101/世貿站4號入口處，相較於原站點距離捷運象山站400公尺、捷運臺北101/世貿站260公尺，可大幅縮短轉乘捷運步行距離。

首都客運總經理李建文說，「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，台北端下客站除原有的「市府轉運站」外，本次調整「信義行政中心（信義）」下客站至「捷運台北101/世貿站（信義）」，在台北市區可無縫銜接捷運板南線、淡水信義線，增加轉乘便利性，歡迎大家多加利用。

首都客運「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，自今年8月3日起，台北端下客站由「信義行政中心（信義）」調整至「捷運台北101/世貿站（信義）」。圖/首都客運提供
首都客運「1570」、「1571」、「1572」北宜國道客運路線，自今年8月3日起，台北端下客站由「信義行政中心（信義）」調整至「捷運台北101/世貿站（信義）」。圖/首都客運提供

國道客運 捷運 台北101

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