北市總價1千萬熱門社區曝 專家：小心這幾點

預算有限，想買北市便宜房子看過來，台北市政局今天發布110年不動產市場動態年報， 其中總價1000萬以內社區，以中山區春暉大樓最熱門，全年交易25件，其次為北投區雲天，交易20件，第三為文山區寶來社區，成交16件。

其他名列十大總價1000萬內熱門交易社區，還有文山區興隆社區、萬華區新巴黎大廈、中山區I-MORE 新生代、中山區首都大廈、中山區和益金銀大樓、中山區翡冷翠花園大廈以及萬華區錦繡大廈。

另外，地政局也統計1,000-1,500萬元熱門交易社區，由內湖區文德好境奪冠，交易件數共25件；1,500-2,000萬元為南港區南港一號社區國宅(南港花園社區)，交易件數計23件。

就交易案件產品類型來看，總價未滿1,000萬元社區案件，格局多以1至2房為主；總價1,000-1,500萬元的選擇相對有彈性，含括1房、2房及少部分3房、4房；總價1,500-2,000萬元則以2至4房為大宗。

熱門交易大社區前10名中，交易總價未滿1,000萬元以中山區為主；交易總價1,000-1,500 萬元以松山區最多；交易總價 1,500-2,000萬元則以內湖區及萬華區為最多。

大家房屋企研室副理郎美囡提醒，台北市低總價社區基本上分兩大類，小坪數及位於外圍地段的老屋，小宅通常公設比偏高、實際使用面積小，因此在空間配置、家具大小許要多費心。