快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官方認證200萬俱樂部豪宅 去年銷量驚人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「信義聯勤」。圖／台灣房屋提供
「信義聯勤」。圖／台灣房屋提供

台北市地政局今發布110年不動產市場動態年報，其中豪宅部分，110年成交單價一坪200萬以上案件，共有52件，創實價揭露以來新高，另外，統計過去9年豪宅單價排名，十大豪宅由元利信義聯勤以每坪299萬元拿下第一。

其次依序為帝寶、西華富邦、皇翔御琚、元大栢悅、信義富邦、首席公館、松濤苑、吾疆、勤美璞真。

房市交易實價登錄在101年8月上路，102年開始有完整年度交易資料，台北市地政局統計102年至110年全市住宅交易單價每坪200萬元以上交易案件，以110年件數最多，共計52件，其次為108年44件、104年37件，105年交易件數最少，全年僅3件。

觀察住宅交易單價前10名，各年度榜首分別為102、104及106年大安區帝寶、103年信義區皇翔御琚、105年中正區松濤苑、107、109 及110年大安區元利信義聯勤、108年中山區西華富邦。

另以建案最高單價統計102年至110年全市10大豪宅，元利信義聯勤299萬元排名第一、帝寶298.2萬元居次，西華富邦290.6萬第三。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，資金潮來襲，高端買方握有大筆資金，對於高單、高總價的物件接受度提高，追價意願也提升，推升超級豪宅交易量，不僅成交量增加，價格也更加穩健。

雖然央行針對豪宅的房貸限制從未鬆綁，但觀察近期多筆高總價豪宅以現金交易，顯見政府對金字塔頂尖買方購屋的抑制作用相當有限，市場多頭時期高價宅仍能湧入大筆資金。

首席公館。記者游智文／攝影
首席公館。記者游智文／攝影
帝寶。記者游智文／攝影
帝寶。記者游智文／攝影
資料來源／台北市地政局
資料來源／台北市地政局
各年交易單價前10名 資料來源／台北市地政局
各年交易單價前10名 資料來源／台北市地政局

豪宅 富邦

延伸閱讀

富豪瘋「打包式」買豪宅 潤泰敦峰上半年總銷31億元

傳產董座砸億元買高雄豪宅 委託外甥解約遭吞2000萬

內湖億元豪宅頂樓泳池吵到沒法睡 建商要賠住戶360萬

開箱吳淡如「8000萬百坪書房豪宅」！保險櫃打開更狂　滿滿戒指收藏一只價值一棟房

相關新聞

疫情、市場低迷都沒停下投資 桃園元件廠超車日本奪世界第一

2021年，石英元件廠晶技每股盈餘逾10元，年成長逾1倍，營收、毛利率也持續創新高。不僅如此，該公司更連續2年登上全球石英元件市占龍頭，打破產業界數十年慣例，擠下日本同業。至今，該產業第二至第五名仍是日本廠商。

陶朱隱園開賣…有動作了

中華工程近年積極投入房地產開發領域，除成功整合延壽國宅都更案，還有藝術旋轉住宅「陶朱隱園」及立體化廠辦「雲宇宙AI園區」...

桃園航空城開標 七企業進駐

桃園航空城開標，星宇、統一超搶頭香。桃園航空城推出「桃園航空城優先產專區」首批標售案，昨（28）日辦理「優先產業專用區土...

北市總價1千萬熱門社區曝 專家：小心這幾點

預算有限，想買北市便宜房子看過來，台北市政局今天發布110年不動產市場動態年報， 其中總價1000萬以內社區，以中山區春...

加油要快！估下周汽油每公升調漲0.1元、柴油不調整

因美國聯準會宣布升息3碼、歐美7月綜合PMI跌至景氣榮枯線50以下，使得國際油價下跌，但預估下周國內汽油價格每公升調漲0...

國安基金穩住股市 房市這產品買盤先回籠

隨著國安基金進場安穩人心，台股指數從谷底回升，市場悲觀氣氛收斂，信義房屋指出，觀察7月房市狀況，買氣並未持續下探，但經歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。