官方認證200萬俱樂部豪宅 去年銷量驚人

台北市地政局今發布110年不動產市場動態年報，其中豪宅部分，110年成交單價一坪200萬以上案件，共有52件，創實價揭露以來新高，另外，統計過去9年豪宅單價排名，十大豪宅由元利信義聯勤以每坪299萬元拿下第一。

其次依序為帝寶、西華富邦、皇翔御琚、元大栢悅、信義富邦、首席公館、松濤苑、吾疆、勤美璞真。

房市交易實價登錄在101年8月上路，102年開始有完整年度交易資料，台北市地政局統計102年至110年全市住宅交易單價每坪200萬元以上交易案件，以110年件數最多，共計52件，其次為108年44件、104年37件，105年交易件數最少，全年僅3件。

觀察住宅交易單價前10名，各年度榜首分別為102、104及106年大安區帝寶、103年信義區皇翔御琚、105年中正區松濤苑、107、109 及110年大安區元利信義聯勤、108年中山區西華富邦。

另以建案最高單價統計102年至110年全市10大豪宅，元利信義聯勤299萬元排名第一、帝寶298.2萬元居次，西華富邦290.6萬第三。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，資金潮來襲，高端買方握有大筆資金，對於高單、高總價的物件接受度提高，追價意願也提升，推升超級豪宅交易量，不僅成交量增加，價格也更加穩健。