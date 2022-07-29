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7月房市「勉強」算回穩 房仲：下半年難樂觀

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

3月升息後重創房市買氣，交易量從4月起一路開始下修，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店7月成交業績指出，與上月相比，因7月工作天數較多，全台微增0.3%，勉強視為平盤，可是與去年同期相比，減少11.4%。

其中，新北較上月增加24%最多，桃園、高雄相較上月也小增2~5%，台北市、台南市均月減10%。和去年同期相比，高雄年減25%最多，桃園、台中、台南也都有一成以上減幅，但新北年增約三成。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，7月成交量逐漸開始打底，不過預期未來兩季將持續升息，交易很難放量，下半年很難樂觀。

徐佳馨指出，今年四、五、六月，連續三個月量縮，是一大警訊，後疫時代房價雖有通膨支撐，大跌不易，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，而第三季央行理監事會也預期應會持續調升利率，影響所及，也會讓買盤再縮，購屋人購屋步調可能放緩。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行連續升息，加上調升存款準備率，限制銀行放款，雖現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，不過對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，並詢問好貸款再下手，避免發生違約狀況。

升息 通膨

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