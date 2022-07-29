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北市汰換補助8/1開始受理 空調原廠夏季優惠7月截止

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2022台北節能季攜手各大通路商、製造商也推出多樣節能產品優惠，除了有優惠的價格及安裝服務，也推出各式買節能家電抽好禮的活動。圖/北市產業發展局提供
2022台北節能季攜手各大通路商、製造商也推出多樣節能產品優惠，除了有優惠的價格及安裝服務，也推出各式買節能家電抽好禮的活動。圖/北市產業發展局提供

2022台北節能季攜手各大通路商、製造商推出多樣節能產品優惠，除了有優惠的價格及安裝服務，也推出各式買節能家電抽好禮的活動，快趁此期間購買節能空調、燈具，除了能享有原廠折價、貨物稅減2,000元通路優惠，還能申請市府補助，一起為今年夏季省電省錢。

7月底前台北節能季特約商提出多項節能產品優惠如下：Panasonic推出購買指定機種指定機種最高現金回饋8,000元。大金空調推出購買指定變頻機型，可享每組現金回饋最高7,000元。燦坤3C推出指定空調8折起最高再現折1,022元。全國電子推出空調全面九折，再享分期0利率八年免費延長保固。

愛買量販推出購買節能冷氣滿5,000元折500元。momo購物網推出購買指定節能空調獨家送家樂福即享券及各項好禮，購買指定節能空調登記再送momo幣，以及刷momo卡5%回饋無上限。東森購物網推出全館冷氣登記抽Dyson空氣清淨機、全家電累計滿額登記送30,000樂透金、冷氣加碼滿額送樂透金。PChome商店街推出累積消費滿3,000再抽3,000，LINE Pay單筆滿888送888現金積點。PChome24推出指定節能家電下殺55折起、節能燈具下殺36折起、刷中國信託ALL ME卡最高 12%。

更多優惠內容請見網站：https://energytaipei2022.wixsite.com/energy-taipei

更多節能補助作業要點及申請辦法請見網站：https://service.gov.taipei/Case/ApplyWay/201903200027

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