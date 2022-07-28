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中秋烤肉商機上看600億元 新天地集團推海陸烤肉組搶市

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
新天地首創海鮮易烤盒，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗。記者宋健生/攝影
新天地首創海鮮易烤盒，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗。記者宋健生/攝影

去年禁烤今年加倍奉還！市調指出，今年中秋烤肉商機上看600億元，新天地餐飲集團（8940）特別推出海陸烤肉組，並提出「中秋烤海鮮零失敗」解決方案搶市。

中秋夯肉已成為全民運動，去年中秋節全台17縣市宣布戶外禁烤令，不少民眾因為疫情僅能望月興嘆；今年國內疫情政策改變「與病毒共存」，近期疫情也逐步趨緩，預估今年三天連假民眾將會加倍慶祝，以彌補去年缺烤之憾。

餐飲業看好今年戶外烤肉商機，紛紛摩拳擦掌推出烤肉商品積極搶市，根據調查顯示，2021中秋商機上看481億元，今年若是無疫情或颱風攪局，預估市場可望較去年成長3成，上看600億元商機。

根據網路BBQ聲量調查，中秋10大熱門烤物排行第一名是肉片、其次就是海鮮，民眾喜歡烤海鮮除了美味之外，熱量負擔較低是主要因素。

然而，依燒烤難易度排行，海鮮排名在前五名，主要因為海鮮含水量多、油脂少，燒烤過程一不留意就容易黏在網子上，不是烤不熟就是烤焦，堪比烤物大魔王。

為此，新天地餐飲集團針對民眾痛點，提出「中秋烤海鮮零失敗」的解決方案，將海鮮食材調味後用鋁箔盒冷凍真空保存，直接上火烤，大幅降低烤海鮮失敗率、減少丟棄浪費，既方便又不失動手樂趣。

享譽全台77年海鮮烹調專家新天地餐飲集團，一直以新鮮、優質海鮮料理獲得廣大消費者喜愛，今年推出二款中秋海陸烤肉組，強調輕鬆烤、零失敗、廚藝好三大特色。

同時首創海鮮易烤盒，將新鮮海產分切後調味，用鋁箔盒冷凍真空袋裝盛，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗，整套組合餐還包含多款肉品，嚴選美國Prime、Choice級牛肉、產銷履歷冷氣雞、櫻桃鴨及台灣豬，搭配二款清爽沾醬畫龍點睛，紓解烤肉油膩的味蕾。

四款老少咸宜的海鮮易烤盒，由主廚陳昆煌Jerry研發，運用食材佐搭的特性，輕鬆幫料理加分，例如「起司松露干貝」運用起司辛醇黏稠，帶出北海道干貝鹹鮮迷人。「海膽奶油中卷」以海膽奶油鹹味作為調味，搭配厚實Q彈的中卷，滋味香濃馥郁令人回味。

另外兩道重口味料理「藤椒川麻海瓜子」及「泰式檸檬香辣蝦」，掌握辛香料風味及果酸滋味，酸中帶辣開胃，同時襯出海鮮肉質細膩度，讓嚐鮮控愛不釋手。

二款海陸組合餐分為4人份及6人份，價位1,999元及2,999元，即日起至9月5日前網路下訂享早鳥免運優惠，限量2,000組。

國人在中秋節烤肉、烤海鮮有大量需求，新天地力挺石斑漁民做公益，將高價石斑魚近乎以成本金額，研發成「藤椒玉筍海石斑」，每組加購價180元，讓民眾可以簡易、輕鬆易入手，享用美味的石斑魚燒烤料理，藉由中秋全民烤石斑，推升石斑魚的使用量，支持石斑漁民度過難關，讓今年烤肉清單更具鮮滋與意義。

中秋烤肉商機上看600億，新天地餐飲集團今年推出海陸烤肉組搶市。記者宋健生/攝影
中秋烤肉商機上看600億，新天地餐飲集團今年推出海陸烤肉組搶市。記者宋健生/攝影

海鮮 中秋節 烤肉

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