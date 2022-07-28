蘇揆接見日議員訪團 盼深化台日安全與經貿合作

行政院長蘇貞昌今（28）日接見「思考日本安全保障議員之會」訪團時表示，他於2013年即與時任日本自由民主黨幹事長的石破茂眾議員會晤，當時其曾提及日本的經濟、貿易發展，甚至於日本安全保障政策，都必須將台灣納入考量，此番言論深具遠見。

面對中國武力不斷擴張，破壞台海周邊、西太平洋與印太地區和平穩定，台日雙方在安全方面已休戚與共，此次訪團特別專程前來，凸顯日方對於台日雙方安全及關係的重視，至盼藉由今日會面，雙方能就安全、經貿等重要議題交換意見，以深化兩國合作。

蘇貞昌致詞時表示，他於2013年以民進黨主席身分訪日時，曾前往自民黨總部拜會時任該黨幹事長的石破茂眾議員，雙方並交換意見，今日再度會面，看到其精神奕奕，感到十分高興。蘇指出，「思考日本安全保障議員之會」訪團成員皆為日本資深且重要的國會議員，此次特別專程訪台，凸顯日方對於台日雙方安全及關係的重視。

談及日本前首相安倍晉三不幸離世，蘇貞昌表示，他要藉此機會再度向安倍前首相表達悼念、感謝及敬意，尤其安倍前首相不論在任或卸任時，皆相當重視台日兩國關係，並為深化雙方關係付出許多努力，台灣人民一直都認為安倍前首相是我們最好的朋友。

蘇貞昌提到，台日兩國不僅地理位置及國情相近，更同樣堅持自由、民主、人權等價值，且兩國人民亦往來互動頻繁。依據歷來民調顯示，雙方人民都對彼此感到最友善、最親近，且互相抱持好感，當發生天災或不幸事故時，兩國政府不僅在第一時間關心彼此、互相幫助，雙方人民也同時表達最大善意，這份友誼在全世界國與國之間實屬難能可貴。

蘇貞昌也提到，訪團成員先前曾多次訪台，對於台灣情勢相當瞭解，而他先前拜會石破茂眾議員時，其曾特別提及日本的經濟、貿易發展，甚至於日本安全保障政策，都必須將台灣納入考量，對照當今世界局勢，石破茂眾議員當時能提出如此具有遠見的言論，令人深感佩服。

蘇貞昌表示，自2013年他與石破茂眾議員會面後，中國武力即不斷擴張，並對外公開宣稱台灣海峽是其內海，各種軍艦、飛機不斷繞台威嚇，嚴重破壞台海穩定；此外，中國艦隊亦不斷穿越宮古海峽，在西太平洋海域頻繁活動，同時中國也在南海島嶼上擴建機場及各種軍事設施，由此可見台海周邊、西太平洋與印太地區的和平、穩定已遭受各種強權武力擴張的嚴重破壞。

蘇貞昌指出，日本對外經貿動線與台灣海峽密切相關，日本安倍前首相曾說：「台灣有事，就是日本有事，也等同日美同盟有事」，顯見雙方在安全方面已休戚與共；此外，台日雙方在經貿方面除互惠互利外，亦具互補性，例如近來台積電即赴日設廠，加深彼此經貿合作。院長強調，台灣半導體供應鏈在世界具有重要地位，任何對台灣的武力攻擊不僅破壞區域的和平穩定，更是破壞台灣在世界的重要供應鏈，因此熱切期待訪團此次來訪，台日雙方能就安全、經貿等重要議題交換意見。

由於今日恰巧適逢蘇貞昌生日，石破茂眾議員在致詞時也先向蘇院長祝賀；蘇則回應表示，他在2013年2月4日拜會石破茂眾議員時，當日也正好是石破茂眾議員的生日，現場賓客皆對此一巧合驚嘆不已。石破茂眾議員也大讚蘇院長平易近人，且聲音富有魅力，只要聽過蘇院長演講，都會留下深刻印象，相信不論在日本或台灣，蘇院長皆有許多粉絲。

此外，石破茂眾議員表示，台灣各界人士都對安倍前首相不幸罹難表示哀悼與悲痛，他除對此表示感謝外，也強調日本的民主體制不會因此一暴力事件而有所動搖。石破茂眾議員說，他與安倍前首相在部分議題的立場雖不盡相同，但希望未來有機會能代為實現安倍前首相念茲在茲，一心一意希望推動，卻尚未完成的遺志。

石破茂眾議員也提到，「思考日本安全保障議員之會」已成立10年，主要成員幾乎皆曾任日本防衛大臣、外務大臣，或防衛副大臣、外務副大臣等職位，其中包括前防衛大臣中谷元眾議員、前外務大臣前原誠司眾議員等。

石破茂眾議員強調，誠如安倍前首相所言「台灣有事，等同於日本有事」，而台日雙方必須避免此一情勢發生，因此必須共同思考未來如發生軍事衝突時，台灣與其他國家是否有簽署相關條約或任何法律依據，以加強彼此互助合作，進而有效遏止中國的武力侵略。同時，他也希望瞭解台灣對於俄羅斯侵略烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）、美國及其他亞太地區國家透過核子武器產生嚇阻能力等議題的立場與看法。

石破茂眾議員表示，如同蘇院長所提，許多台灣人和日本人都對彼此抱持好感，希望台日雙方能建構一個坦誠交換意見的機制，且討論的議題不限於軍事領域，亦可包括經濟等領域，如此對於台日兩國的和平與穩定必有助益，他衷心期盼此一機制得以實踐，並會竭盡全力促成兩國合作。