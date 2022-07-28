中工積極跨入房地產 陶朱隱園、雲宇宙AI園區上膛

中華工程（2515）近年積極投入房地產開發領域，除了成功整合延壽國宅都更案，未來還有兩大重點，分別是藝術旋轉住宅「陶朱隱園」及立體化廠辦「雲宇宙AI園區」，董事長陳瑞隆今（28）日表示，公司最大的願望就是把陶朱隱園順利銷售，目前已經陸續邀請金字塔級客戶參觀。

陳瑞隆指出，陶朱隱園是藝術作品，花了三年的時間佈置庭園，所以之前沒有帶客戶來參觀，是因為像工地一樣，但今年下半年已經做好物業管理等，不論建築、庭園都往最好的方向改善，目前實品房已經完成，公設還在進行部分的調整，已開始邀請特定的貴賓進行賞屋。

陳瑞隆自六月上任董事長後，隨即面臨缺工、建材又上漲的困境，陳瑞隆表示，接手中工後，任內有三大重點，包括供給準時、成本控制得宜、品質符合客戶需求，未來也會加強建設方面的布局，其中，因為有整合延壽國宅的經驗，加上現在並不是取得土地的好時機，因此未來重點也會放在都更上。

陳瑞隆指出，目前已實行即時影音中心以虛實整合的方式進行管理，不管是公共工程、自建案、合建案及海外事業都會以即時影音平台管控，進行利害關係的連動，以利有效控制成本及工期，為公司和股東創造最大利潤。

中工近來展現具備土地開發、建築營造及銷售客服一條龍的整合能力，除了都更、陶朱隱園，還有一大重點，即是中工在新北市打造第一座客製化「雲宇宙AI園區」。

「雲宇宙AI園區」基地面積達1.6萬坪，總樓地板面積約10.7萬坪，承襲陶朱隱園吸碳抗暖的設計理念實行ESG，除了節能減碳規劃外，還藉由5G＋AIoT將智慧建築、智慧工廠、智慧物流導入廠房規劃中，更將運用建築資訊化建模技術（BIM）與數位孿生（Digital Twin）與未來虛實整合的元宇宙概念接軌，目前已在施工中，預計2025年完工，今年第4季開始正式銷售與招租。