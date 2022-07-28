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大樹與督洋16.8億標下桃園航空城土地 擬蓋物流中心

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
桃園航空城。圖/桃園航空城提供
桃園航空城。圖/桃園航空城提供

國內連鎖藥局大樹（6469）今（28）日公告，與共同投標人以總價約16.79億元得標「桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案-B基地」，公司董事會已授權以不超過十億元的土地總價與桃園市政府簽約。

據了解，大樹醫藥是與督洋生技公司合作，以每坪22.8萬元取得這筆佔地2.42公頃的土地，大樹初步規劃是打造物流中心，但是也不排除建置營運總部、國際會議中心與教育訓練中心。

桃園航空城第一批「桃園航空城優先產專區」標售案今天開標，包括統一超（2912）、星宇航空、健策（3653）、中華貿易、力歐新能源等企業都獲得進駐資格，大樹醫藥與藥華醫藥（6446）是唯二的兩家生技產業

大樹醫藥的連鎖藥局規模，從2016年的60家店，到2022年7月增加至270家店。隨著大樹不度斷擴店，成為台灣領先的連鎖藥局，依照公司規劃，至2025年大樹有望擴展到500間門市。

航空城 生技產業

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