陶朱隱園準備開賣？中華工程：已邀請「金字塔級客戶」參觀

中華工程（2515）近年積極投入房地產開發，其中備受矚目的藝術旋轉住宅「陶朱隱園」，外界都相當好奇，中工董事長陳瑞隆表示，公司最大的願望就是把陶朱隱園順利銷售，目前已經有潛在客戶的名單，也陸續開始邀請金字塔級客戶參觀。

陳瑞隆指出，陶朱隱園是藝術作品，花了三年的時間佈置庭園，所以之前沒有帶客戶來參觀，是因為像工地一樣，但今年下半年已經做好物業管理等，不論建築、庭園都往最好的方向改善，目前實品房已經完成，公設還在進行部分的調整，已開始邀請特定的貴賓進行賞屋。

中工指出，陶朱隱園自11年前即推廣高樓層種樹，吸碳抗暖救地球，首創每層樓向上旋轉4.5度，創造出空中庭園的大露台，可以種3米以上的喬木，整棟建築物外觀看起來就像一棵大樹，走進陶朱隱園的一樓庭園，可以明顯感受出比外面的溫度涼爽許多。