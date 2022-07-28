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陶朱隱園準備開賣？中華工程：已邀請「金字塔級客戶」參觀
中華工程（2515）近年積極投入房地產開發，其中備受矚目的藝術旋轉住宅「陶朱隱園」，外界都相當好奇，中工董事長陳瑞隆表示，公司最大的願望就是把陶朱隱園順利銷售，目前已經有潛在客戶的名單，也陸續開始邀請金字塔級客戶參觀。
陳瑞隆指出，陶朱隱園是藝術作品，花了三年的時間佈置庭園，所以之前沒有帶客戶來參觀，是因為像工地一樣，但今年下半年已經做好物業管理等，不論建築、庭園都往最好的方向改善，目前實品房已經完成，公設還在進行部分的調整，已開始邀請特定的貴賓進行賞屋。
中工指出，陶朱隱園自11年前即推廣高樓層種樹，吸碳抗暖救地球，首創每層樓向上旋轉4.5度，創造出空中庭園的大露台，可以種3米以上的喬木，整棟建築物外觀看起來就像一棵大樹，走進陶朱隱園的一樓庭園，可以明顯感受出比外面的溫度涼爽許多。
其中，耗時超過三年打造的生態庭園與自然大瀑布，利用水氣和庭院裡的樹氣結合產生的芬多精，對人體的身心靈有極大的益處，吸引了非常多小動物棲息，營造出生物多樣性的友善環境，藍雀、喜鵲、松鼠、蝴蝶、蜜蜂都已經是陶朱隱園的常客。
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