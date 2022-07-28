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力麗集團創辦人郭銓慶思念家鄉 舉辦畫展回饋故鄉彰化

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
力麗集團舉辦「鄉．建─家、驛站與彰化建築畫作展」今天開展。彰化縣政府提供
力麗集團舉辦「鄉．建─家、驛站與彰化建築畫作展」今天開展。彰化縣政府提供

力麗集團創辦人郭銓慶以思念家鄉為主題，回饋故鄉彰化，即日起至9月11日在鹿港公會堂舉辦「鄉．建─家、驛站與彰化建築畫作展」，展出內容為全台宅第建築、驛站建築與彰化建築的藝術作品，呈現歷史建築之美。

畫作展今(28)日舉行開幕儀式，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人應邀與會，力麗集團創辦人董事長郭銓慶之子集團董事郭濟安、力麗社會福利慈善事業基金會「Back to 1919」執行長李靜綺、力揚機電董事長黃維安也都到場。

王惠美表示，郭銓慶是彰化子弟，早期到北部發展，事業有成，秉持取之於社會、用之於社會的精神，成立力麗基金會，長期致力於文化教育藝術不遺餘力。這次回到彰化鹿港公會堂開展，結合很多藝術家展出古建築作品，透過古建築訴說很多故事，讓更多人了解歷史進而珍惜古建築。

王惠美指出，這次展覽以「鄉．建」為核心，從「家」、「驛站」與「彰化」三大類別主題建築出發，展出44位畫家所創作的57件藝術作品，主要以全台宅第建築、驛站建築與彰化建築作為標的，其中包含48件畫作與9件「2021古蹟樂起來積木大賽」得獎積木作品，以多元方式展現台灣的歷史古建築或著名地標。

她說，縣政府也致力於藝文活動，目前在彰化美術館內有展出「臺灣彰化‧法國巴黎對話-臺法藝術交流展」，歡迎大家前往欣賞藝術饗宴。

許志宏表示，郭董事長在外事業有成，廣結善緣，也不忘回饋社會。這次回到彰化鹿港公會堂辦理畫作展覽，畫作呈現出許多古建築的藝術之美，相當難得。

李靜綺表示，舉辦展覽的目的，在於這些古蹟建築有許多美麗故事，希望能將這些故事一代一代流傳下去，喚起民眾對歷史建築的認識及重視。

這次的亮點有以樂高積木來呈現歷史建築，其與歷史建築的比例為1:18，要先了解這棟歷史建築的原貌、並精算其結構，才能將其搭建起來，讓民眾得以了解過去的建築工法。

力麗社會福利慈善事業基金會設立於民國94年，起源於郭銓慶回饋鄉土與服務社會之心，長期致力於兒童、青少年、婦女與老人的福利服務，基金會更創辦文創品牌「Back to 1919」。

基金會長期關注台灣古建築，強調以畫作方式把台灣古建築的美畫出來，並以台灣各地區為題，每年舉辦繪畫比賽，透過公開徵求古建築畫作，徵得許多優秀作品，藉由藝術手法公開展示，與大家分享台灣這塊土地的美好。

此次展覽也邀請旅美畫家鄭麗雲，創作已消失的經典優雅車站「第二代彰化驛」，擅長光影流動的鄭麗雲以夕陽色彩描繪1920年代的彰化驛，魔幻手法，十分吸睛；以及積木作品《二林武德殿》都呈現彰化的歷史印記，相當精采，令人目不轉睛。

彰化縣長王惠美歡迎大家前往欣賞藝術饗宴。彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美歡迎大家前往欣賞藝術饗宴。彰化縣政府提供
這次的亮點有以樂高積木來呈現歷史建築，讓民眾得以了解過去的建築工法。彰化縣政府提供
這次的亮點有以樂高積木來呈現歷史建築，讓民眾得以了解過去的建築工法。彰化縣政府提供

力麗 歷史建築 鹿港

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